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Искали метеорит и инопланетян: в МЧС рассказали о реакции граждан на хлопок в Симферополе
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    Искали метеорит и инопланетян: в МЧС рассказали о реакции граждан на хлопок в Симферополе

    10:06  27 Декабря 2017  /обновлено: 10:06  27 Декабря 2017
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    Искали метеорит и инопланетян: в МЧС рассказали о реакции граждан на хлопок в Симферополе

    Симферополь, 27 декабря. После сильного хлопка в небе над Симферополем граждане звонили на линии всех экстренных служб и просили не утаивать настоящую информацию о случившемся, хотя повода для переживаний не было. Об этом в среду заявил помощник начальника крымского главка МЧС России Владимир Иванов.

    По его словам, жители города были взбудоражены. Наблюдение за социальными сетями продемонстрировало, что люди сильно переживают.

    «Звонки поступали на линии всех экстренных служб, все считали, что какая-то информация утаивается, кто-то что-то знает и не говорит… Некоторые люди искали метеорит и лайнеры, и инопланетян», — передает слова Иванова РИА Новости.

    Искали метеорит и инопланетян: в МЧС рассказали о реакции граждан на хлопок в Симферополе

    Он решительно подчеркнул, что никаких поводов и оснований для паники не было, ситуация была полностью под контролем.

    Напомним, как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, в минувший вторник примерно в 16.00 в Симферополе в небе произошел хлопок. В МЧС рассказали, что звук появился во время прохождения воздушным лайнером звукового барьера.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #взрыв #самолет #симферополь #хлопок
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