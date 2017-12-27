Гражданин Финляндии на автомобиле прорвался через границу в Россию

Санкт-Петербург, 27 декабря. Гражданин Финляндии на легковом автомобиле с товаром попытался прорваться через таможню на автомобильном пункте пропуска «Торфяновка» на российско-финляндской границе в Выборгском районе Ленобласти. Как стало известно ФАН, в результате инцидента есть пострадавшие.

Так, при попытке досмотреть груз и проверить его водитель автомобиля с финскими номерами нажал на газ. Ему удалось преодолеть все заграждения и прорваться на территорию РФ. Через некоторое время злоумышленника задержали. В салоне авто также находился пассажир — гражданин России.

По предварительным данным, один из сотрудников выборгской таможни получил легкие ушибы и ссадины.