Люди в черном похитили в Киеве российского специалиста по блокчейну

Киев, 27 декабря. Гражданин России, специалист в сфере IT и блокчейн-технологий Павел Лернер был похищен людьми в балаклавах в Киеве.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам очевидцев, похищение произошло недалеко от офисного центра на улице Степана Бандеры. Люди в темной одежде и балаклавах силой усадили мужчину в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Отмечается, что с 2014 года Лернер жил в Испании, а на Украину приехал, чтобы работать над стартапами, связанными с майнингом криптовалют и технологией блокчейн.