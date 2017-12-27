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Общество
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Украина
Люди в черном похитили в Киеве российского специалиста по блокчейну
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    Люди в черном похитили в Киеве российского специалиста по блокчейну

    9:44  27 Декабря 2017  /обновлено: 9:44  27 Декабря 2017
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    Люди в черном похитили в Киеве российского специалиста по блокчейну

    Киев, 27 декабря. Гражданин России, специалист в сфере IT и блокчейн-технологий Павел Лернер был похищен людьми в балаклавах в Киеве. 

    Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам очевидцев, похищение произошло недалеко от офисного центра на улице Степана Бандеры. Люди в темной одежде и балаклавах силой усадили мужчину в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

    Отмечается, что с 2014 года Лернер жил в Испании, а на Украину приехал, чтобы работать над стартапами, связанными с майнингом криптовалют и технологией блокчейн.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #украина #похищение
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