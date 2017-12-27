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Россия
Глава «Ростеха» не планирует возглавить избирательный штаб Путина
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    Глава «Ростеха» не планирует возглавить избирательный штаб Путина

    10:00  27 Декабря 2017  /обновлено: 10:07  27 Декабря 2017
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    Глава «Ростеха» не планирует возглавить избирательный штаб Путина

    Москва, 27 декабря. Генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов не собирается возглавлять избирательный штаб Владимира Путина. Об этом он сообщил журналистам в среду.

    По словам Чемезова, у него нет политических амбиций, в настоящее время он нацелен усовершенствовать работу «Ростеха», чтобы «все работало как часы», создавался высокотехнологичный конкурентный продукт, а деятельность корпорации приносила прибыль.

    «Да нет, что вы! Там есть кому возглавить», — ответил Чемезов на вопрос «Коммерсанта» о том, не планирует ли он возглавить избирательный штаб президента.

    Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Эту дату в декабре утвердил Совет Федерации. На прошлой неделе официально стартовала президентская кампания. Первым зарегистрированным кандидатом стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

    Действующий президент РФ Владимир Путин объявил о том, что примет участие в выборах как кандидат, 6 декабря в Нижнем Новгороде. По данным опросов, уже сейчас отдать за него свой голос готовы порядка 70% россиян.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #чемезов #выборы-2018
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