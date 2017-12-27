Четыре российских клуба заинтересованы в приобретении полузащитника «Ахмата» Швеца

Грозный, 27 декабря. Как стало известно Федеральному агентству новостей, сразу несколько клубов проявляют предметный интерес к полузащитнику грозненского «Ахмата» Антону Швецу.

По словам источника, в число претендентов на 24-летнего футболиста сборной России значатся «Локомотив» и «Краснодар». При этом отмечается, что не исключается возможность приобретения Швеца в «Зените» и «Спартаке».

За трансфер своего игрока «Ахмат» планирует выручить порядка 5 млн евро, однако такую сумму пока не озвучил никто из потенциальных покупателей.

Швец перешел в «Ахмат» на правах свободного агента летом текущего года и стал своего рода заменой ушедшему в «Зенит» Далеру Кузяеву.

Контракт с грозненцами рассчитан до лета 2021 года. Предыдущим клубом в карьере игрока был «Вильярреал», за который с 2014 года Швец не провел ни одного матча, будучи футболистом дубля.

В текущем сезоне на счету полузащитника 15 матчей в чемпионате России и три забитых мяча, а также дебютный вызов в сборную России.