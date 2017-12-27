Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Москвичи смогут увидеть новогоднюю суперлуну
Спорт
Четыре российских клуба заинтересованы в приобретении полузащитника «Ахмата» Швеца
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Четыре российских клуба заинтересованы в приобретении полузащитника «Ахмата» Швеца

    9:42  27 Декабря 2017  /обновлено: 9:42  27 Декабря 2017
    53

    Четыре российских клуба заинтересованы в приобретении полузащитника «Ахмата» Швеца

    Грозный, 27 декабря. Как стало известно Федеральному агентству новостей, сразу несколько клубов проявляют предметный интерес к полузащитнику грозненского «Ахмата» Антону Швецу.

    По словам источника, в число претендентов на 24-летнего футболиста сборной России значатся «Локомотив» и «Краснодар». При этом отмечается, что не исключается возможность приобретения Швеца в «Зените» и «Спартаке».

    За трансфер своего игрока «Ахмат» планирует выручить порядка 5 млн евро, однако такую сумму пока не озвучил никто из потенциальных покупателей.

    Швец перешел в «Ахмат» на правах свободного агента летом текущего года и стал своего рода заменой ушедшему в «Зенит» Далеру Кузяеву.

    Контракт с грозненцами рассчитан до лета 2021 года. Предыдущим клубом в карьере игрока был «Вильярреал», за который с 2014 года Швец не провел ни одного матча, будучи футболистом дубля.

    В текущем сезоне на счету полузащитника 15 матчей в чемпионате России и три забитых мяча, а также дебютный вызов в сборную России.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #футбол #локомотив #зенит #краснодар #спартак #грозный #рфпл #швец #ахмат #трансферы
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Боевикам в Сирии нанесен решающий удар, основная борьба позади — МИД РФ

        Боевикам в Сирии нанесен решающий удар, основная борьба позади — МИД РФ

        11:42   27 Декабря 2017
        195
        СК РФ рассказал подробности стрельбы на фабрике в Москве

        СК РФ рассказал подробности стрельбы на фабрике в Москве

        11:16   27 Декабря 2017
        198
        Украина и республики Донбасса проводят обмен пленными «всех на всех»

        Украина и республики Донбасса проводят обмен пленными «всех на всех»

        10:37   27 Декабря 2017
        1217
        Сирия: коалиция во главе с США заключает сделки с ИГ и разрушает потенциал Дамаска

        Сирия: коалиция во главе с США заключает сделки с ИГ и разрушает потенциал Дамаска

        8:07   27 Декабря 2017
        1076