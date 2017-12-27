Власти ЛНР приготовились к обмену пленными

Луганск, 27 декабря. Заключенных, содержавшихся в следственном изоляторе Луганска, вывезли из СИЗО для проведения обмена пленными.

«Мы отправляемся на место обмена, где будем передавать удерживаемых лиц, которые содержались на территории ЛНР», — цитирует РИА Новости руководителя рабочей группы по обмену пленными ЛНР Ольгу Кобцеву.

Отмечается, что обмен пленными 27 декабря станет самым масштабным подобным мероприятиями за время конфликта в Донбассе.

Донецкая и Луганская народные республики намерены передать Киеву 74 граждан, в обмен в ДНР и ЛНР вернутся 306 пленных, которых удерживала украинская сторона.

Напомним, о том, что ДНР и ЛНР проведут масштабный обмен пленными с Киевом, стало известно несколько дней назад. Об этом сообщили глава ДНР Александр Захарченко и патриарх Московским и всея Руси Кирилл. Захарченко отметил, что окончательное согласование условий и времени проведения обмена пленными является знаменательным событием.