Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Москвичи смогут увидеть новогоднюю суперлуну
Новороссия
Власти ЛНР приготовились к обмену пленными
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Власти ЛНР приготовились к обмену пленными

    9:40  27 Декабря 2017  /обновлено: 9:40  27 Декабря 2017
    277

    Власти ЛНР приготовились к обмену пленными

    Луганск, 27 декабря. Заключенных, содержавшихся в следственном изоляторе Луганска, вывезли из СИЗО для проведения обмена пленными. 

    «Мы отправляемся на место обмена, где будем передавать удерживаемых лиц, которые содержались на территории ЛНР»,  — цитирует РИА Новости руководителя рабочей группы по обмену пленными ЛНР Ольгу Кобцеву.

    Отмечается, что обмен пленными 27 декабря станет самым масштабным подобным мероприятиями за время конфликта в Донбассе.

    Донецкая и Луганская народные республики намерены передать Киеву 74 граждан, в обмен в ДНР и ЛНР вернутся 306 пленных, которых удерживала украинская сторона.

    Напомним, о том, что ДНР и ЛНР проведут масштабный обмен пленными с Киевом, стало известно несколько дней назад. Об этом сообщили глава ДНР Александр Захарченко и патриарх Московским и всея Руси Кирилл. Захарченко отметил, что окончательное согласование условий и времени проведения обмена пленными является знаменательным событием.  

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #киев #лнр #пленные #обмен
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Боевикам в Сирии нанесен решающий удар, основная борьба позади — МИД РФ

        Боевикам в Сирии нанесен решающий удар, основная борьба позади — МИД РФ

        11:42   27 Декабря 2017
        195
        СК РФ рассказал подробности стрельбы на фабрике в Москве

        СК РФ рассказал подробности стрельбы на фабрике в Москве

        11:16   27 Декабря 2017
        198
        Украина и республики Донбасса проводят обмен пленными «всех на всех»

        Украина и республики Донбасса проводят обмен пленными «всех на всех»

        10:37   27 Декабря 2017
        1217
        Сирия: коалиция во главе с США заключает сделки с ИГ и разрушает потенциал Дамаска

        Сирия: коалиция во главе с США заключает сделки с ИГ и разрушает потенциал Дамаска

        8:07   27 Декабря 2017
        1076