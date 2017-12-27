Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Воры в Москве оставили помощника Кадырова без денег и гаджетов
Общество
Турки придумали простой способ для развода с женами
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Турки придумали простой способ для развода с женами

    9:33  27 Декабря 2017  /обновлено: 9:33  27 Декабря 2017
    2704

    Турки придумали простой способ для развода с женами

    Анкара, 27 декабря. Турецкие власти придумали новый способ развестись с супругой для мужчин. Об этом говорится в правовом заключении, размещенном на сайте турецкого управления по делам религии.

    В том случае, если супруг назвал свою законную жену матерью или сестрой, он считается разведенным с ней, передает РИА Новости.

    Если муж назвал свою супругу матерью или сестрой, то их брак будет аннулирован. Но в том случае, если супруги не разводились ранее, они могут снова пожениться, пишет Infox.ru.

    Турки придумали простой способ для развода с женами

    Ранее сообщалось, что брак в Турции может быть расторгнут после общения мужа и жены по телефону или электронной почте. Брак супругов также считается недействительным, если мужчина три раза скажет или напишет слово talak («развод»).

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #турция #развод #брак #супруги
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Боевикам в Сирии нанесен решающий удар, основная борьба позади — МИД РФ

        Боевикам в Сирии нанесен решающий удар, основная борьба позади — МИД РФ

        11:42   27 Декабря 2017
        195
        СК РФ рассказал подробности стрельбы на фабрике в Москве

        СК РФ рассказал подробности стрельбы на фабрике в Москве

        11:16   27 Декабря 2017
        198
        Украина и республики Донбасса проводят обмен пленными «всех на всех»

        Украина и республики Донбасса проводят обмен пленными «всех на всех»

        10:37   27 Декабря 2017
        1217
        Сирия: коалиция во главе с США заключает сделки с ИГ и разрушает потенциал Дамаска

        Сирия: коалиция во главе с США заключает сделки с ИГ и разрушает потенциал Дамаска

        8:07   27 Декабря 2017
        1076