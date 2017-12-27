Турки придумали простой способ для развода с женами

Анкара, 27 декабря. Турецкие власти придумали новый способ развестись с супругой для мужчин. Об этом говорится в правовом заключении, размещенном на сайте турецкого управления по делам религии.

В том случае, если супруг назвал свою законную жену матерью или сестрой, он считается разведенным с ней, передает РИА Новости.

Если муж назвал свою супругу матерью или сестрой, то их брак будет аннулирован. Но в том случае, если супруги не разводились ранее, они могут снова пожениться, пишет Infox.ru.

Ранее сообщалось, что брак в Турции может быть расторгнут после общения мужа и жены по телефону или электронной почте. Брак супругов также считается недействительным, если мужчина три раза скажет или напишет слово talak («развод»).