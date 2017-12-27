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Президент Киргизии сообщил об усилении пропаганды ИГ в Центральной Азии
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    Президент Киргизии сообщил об усилении пропаганды ИГ в Центральной Азии

    9:18  27 Декабря 2017  /обновлено: 9:18  27 Декабря 2017
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    Президент Киргизии сообщил об усилении пропаганды ИГ в Центральной Азии

    Ново-Огарево, 27 декабря. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков рассказал об активном вербовании в "Исламское государство"1 (запрещена в РФ) в странах Центральной Азии.

    "Усиливается распространение идеологии ИГ*1 и других подобных радикальных группировок в Центральной Азии, ведется активная пропаганда и вербовка граждан наших государств», — заявил глава Киргизии в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ.

    Решение проблемы Жээнбеков видит во взаимодействии стран СНГ и ОДКБ в сфере пограничной безопасности.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе неформальной встречи с лидерами стран СНГ заверил, что Содружество продолжит укреплять стабильность и безопасность, а также будет работать над вопросами социально-экономического развития.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #игил #терроризм #киргизия
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