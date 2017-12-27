Президент Киргизии сообщил об усилении пропаганды ИГ в Центральной Азии

Ново-Огарево, 27 декабря. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков рассказал об активном вербовании в "Исламское государство"1 (запрещена в РФ) в странах Центральной Азии.

"Усиливается распространение идеологии ИГ*1 и других подобных радикальных группировок в Центральной Азии, ведется активная пропаганда и вербовка граждан наших государств», — заявил глава Киргизии в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ.

Решение проблемы Жээнбеков видит во взаимодействии стран СНГ и ОДКБ в сфере пограничной безопасности.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе неформальной встречи с лидерами стран СНГ заверил, что Содружество продолжит укреплять стабильность и безопасность, а также будет работать над вопросами социально-экономического развития.

1 Организация запрещена на территории РФ.