Сирия: российские военные доставили учебную литературу в Тишринский университет

Москва, 27 декабря. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили в Тишринский университет в Латакии учебную литературу для изучения русского языка, а также книги о блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны на арабском.

Во время церемонии передачи пособий университету представитель Центра подполковник Сергей Васильев отметил, что многие переводчики, которые помогают российским военным в работе, являются выпускниками Тишринского университета.

«Хочу выразить огромную признательность всему педагогическому коллективу от имени руководства Центра по примирению враждующих сторон и передать в библиотеку университета учебники русского языка, а также книги о Великой Отечественной войне на арабском языке, изданные «Русской гуманитарной миссией», — цитирует Васильева РИА Новости.

Курсы по изучению русского языка открылись на базе Института иностранных языков при Тишринском университете в 2011 году. Тогда их вел только один преподаватель, сегодня количество педагогов по русскому увеличилось до 11, они проводят занятия в 22 группах, в каждой из которых до 30 студентов.

По словам педагога Елены Саад, интерес к русскому языку среди студентов особенно возрос, когда в Сирию пришли российские военные. При этом на курсы стали записываться и люди старшего возраста.

Напомним, в начале декабря на открытии первой Всероссийской студенческой олимпиады по арабскому языку в Казани посол Сирии в РФ Риад Хаддад сообщил, что в Дамаске пройдет олимпиада по русскому языку. Изучение языков, как отмечают эксперты, поможет укрепить связи между Сирией и Россией.