В США представили самый маленький мобильный телефон в мире
Москва, 27 декабря. Американские разработчики представили самый маленький в мире мобильный телефон. Диагональ дисплея устройства составляет всего 1,25 сантиметра.
Миниатюрный мобильник разработал проект Zanco. Несмотря на свои размеры, телефон поддерживает все виды sim-карт и одновременно может хранить до 300 контактов и до 50 sms-сообщений.
Zanco Tiny T1- World's Smallest Fully-Functional Mobile Phone !! https://t.co/q1EPSpp2GJ#zanco #zancot1 #zancotinyt1 #smallestphone #smallestmobile pic.twitter.com/Ra74SVVxVU— Gadget Gig (@Gadget_Gig) December 22, 2017
Процессор MediaTek с 32 мегабайтам оперативной и 32 мегабайтами внутренней памяти обеспечивает нормальную работу устройства. Как утверждают разработчики, аппарат держит заряд в течение трех дней в режиме ожидания и 180 минут в режиме разговора, сообщает канал «Подмосковье 360».
Кроме того, телефон оснащен MicroUSB и поддерживает 13 языков. Пока планируется выпустить около тысячи устройств. Сейчас проект Zanco привлекает на свое изобретение средства на платформе Kickstarter.