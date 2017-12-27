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В США представили самый маленький мобильный телефон в мире
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    В США представили самый маленький мобильный телефон в мире

    9:12  27 Декабря 2017  /обновлено: 9:12  27 Декабря 2017
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    В США представили самый маленький мобильный телефон в мире

    Москва, 27 декабря. Американские разработчики представили самый маленький в мире мобильный телефон. Диагональ дисплея устройства составляет всего 1,25 сантиметра.

    Миниатюрный мобильник разработал проект Zanco. Несмотря на свои размеры, телефон поддерживает все виды sim-карт и одновременно может хранить до 300 контактов и до 50 sms-сообщений.

    Процессор MediaTek с 32 мегабайтам оперативной и 32 мегабайтами внутренней памяти обеспечивает нормальную работу устройства. Как утверждают разработчики, аппарат держит заряд в течение трех дней в режиме ожидания и 180 минут в режиме разговора, сообщает канал «Подмосковье 360».

    Кроме того, телефон оснащен MicroUSB и поддерживает 13 языков. Пока планируется выпустить около тысячи устройств. Сейчас проект Zanco привлекает на свое изобретение средства на платформе Kickstarter.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #мобильный телефон #zanco
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