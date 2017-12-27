Сирия сегодня: Пентагон озвучил численность боевиков в САР, США не могут объяснить необходимость базы в Эт-Танфе

Сирия, 27 декабря. В Пентагоне назвали численность террористов ИГ1 (запрещенная в РФ группировка — прим. ФАН) в Сирии и Ираке. В Генштабе РФ заявили, что присутствие военных США в Эт-Танфе противоречит здравому смыслу. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Пентагон озвучил численность боевиков в САР и Ираке

Порядка тысячи боевиков террористической организации «Исламское государство1» продолжают воевать на территории Сирии и Ирака, сообщил представитель возглавляемой США международной коалиции полковник Райан Диллон.

«Согласно последней оценке, которую мы получили сегодня, на территории Сирии и Ирака их находится около тысячи», — подчеркнул военный.

Ранее специальный представитель президента США по борьбе с террористами Бретт Макгерк оценивал численность террористов в три тысячи человек. Напомним, 11 декабря президент России Владимир Путин отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии в связи с разгромом радикальных исламистов ИГИЛ1 в этой стране.

База США в Эт-Танфе

Ответы американской стороны относительно ее базы в сирийском Эт-Танфе невразумительна, присутствие американских военных в этом районе противоречит здравому смыслу. Об этом заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

«Мы говорим: местонахождение этой американской базы противоречит здравому смыслу. Сейчас — тем более: территория Сирии освобождена от всех бандформирований ИГИЛ, никого там не осталось, какой-либо угрозы с территории Сирии вам нет. Что там находится? С какой целью? Пока ответы невразумительные. А ведь там могут появиться новые террористические группы», — подчеркнул российский офицер.

В гарнизоне Эт-Танф расположена одна из военных баз США в Сирии. Там американские инструкторы проводят обучение отрядов вооруженной сирийской оппозиции. При этом рядом находится лагерь беженцев.

Напомним, в конце ноября глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко рассказал, что США закрыли 55-километровую зону вокруг своей базы в Эт-Танфе и изолировали тем самым 50 тысяч человек, которые нуждаются в гуманитарной помощи.

Началась эвакуация больных из Восточной Гуты

Сотрудники Международного комитета Красного Креста и Сирийского арабского Красного Полумесяца приступили к эвакуации больных сирийцев из района Восточной Гуты в Дамаск. Об этом сообщается в заявлении сирийского подразделения МККК.

«Сегодня ночью Сирийский Красный Полумесяц с командой МККК начали эвакуацию критических больных из Восточной Гуты в Дамаск», — значится в сообщении.

Отметим, в начале декабря специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявлял об отсутствии прогресса в вопросе эвакуации больных и раненых из Восточной Гуты. По данным ООН, в населенном пункте в настоящее время находятся около 400 тысяч человек, из которых почти половина — дети.

1 Организация запрещена на территории РФ.