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Сирия сегодня: Пентагон озвучил численность боевиков в САР, США не могут объяснить необходимость базы в Эт-Танфе
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    Сирия сегодня: Пентагон озвучил численность боевиков в САР, США не могут объяснить необходимость базы в Эт-Танфе

    10:23  27 Декабря 2017  /обновлено: 10:23  27 Декабря 2017
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    Военная база США

    Сирия, 27 декабря. В Пентагоне назвали численность террористов ИГ1 (запрещенная в РФ группировка — прим. ФАН) в Сирии и Ираке. В Генштабе РФ заявили, что присутствие военных США в Эт-Танфе противоречит здравому смыслу. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    Пентагон озвучил численность боевиков в САР и Ираке

    Порядка тысячи боевиков террористической организации «Исламское государство1» продолжают воевать на территории Сирии и Ирака, сообщил представитель возглавляемой США международной коалиции полковник Райан Диллон.

    «Согласно последней оценке, которую мы получили сегодня, на территории Сирии и Ирака их находится около тысячи», — подчеркнул военный.

    Террористы ИГИЛ на Ближнем Востоке

    Ранее специальный представитель президента США по борьбе с террористами Бретт Макгерк оценивал численность террористов в три тысячи человек. Напомним, 11 декабря президент России Владимир Путин отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии в связи с разгромом радикальных исламистов ИГИЛ1 в этой стране.

    База США в Эт-Танфе

    Ответы американской стороны относительно ее базы в сирийском Эт-Танфе невразумительна, присутствие американских военных в этом районе противоречит здравому смыслу. Об этом заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

    «Мы говорим: местонахождение этой американской базы противоречит здравому смыслу. Сейчас — тем более: территория Сирии освобождена от всех бандформирований ИГИЛ, никого там не осталось, какой-либо угрозы с территории Сирии вам нет. Что там находится? С какой целью? Пока ответы невразумительные. А ведь там могут появиться новые террористические группы», — подчеркнул российский офицер.

    Армия США

    В гарнизоне Эт-Танф расположена одна из военных баз США в Сирии. Там американские инструкторы проводят обучение отрядов вооруженной сирийской оппозиции. При этом рядом находится лагерь беженцев.

    Напомним, в конце ноября глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко рассказал, что США закрыли 55-километровую зону вокруг своей базы в Эт-Танфе и изолировали тем самым 50 тысяч человек, которые нуждаются в гуманитарной помощи.

    Началась эвакуация больных из Восточной Гуты

    Сотрудники Международного комитета Красного Креста и Сирийского арабского Красного Полумесяца приступили к эвакуации больных сирийцев из района Восточной Гуты в Дамаск. Об этом сообщается в заявлении сирийского подразделения МККК.

    «Сегодня ночью Сирийский Красный Полумесяц с командой МККК начали эвакуацию критических больных из Восточной Гуты в Дамаск», — значится в сообщении.

    Специалисты МККК

    Отметим, в начале декабря специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявлял об отсутствии прогресса в вопросе эвакуации больных и раненых из Восточной Гуты. По данным ООН, в населенном пункте в настоящее время находятся около 400 тысяч человек, из которых почти половина — дети.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Гагарин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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