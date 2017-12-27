Сирия: российские военные испытали систему залпового огня «Торнадо-С»

Москва, 27 декабря. В ходе операции на территории Сирии российские военные провели успешные испытания новейшей реактивной системы залпового огня «Торнадо-С». Об этом рассказал генеральный директор АО «НПО «СПЛАВ» Владимир Лепин.

«Торнадо-С» позволяет вести стрельбу на большие дистанции, чем РСЗО «Смерч» калибра 300 миллиметров. В блоге bmpd отмечается, что одним залпом «Торнадо-С» можно «накрыть» площадь, равную площади ста футбольных полей.

Установка полностью автономна, расчет работает без необходимости выхода из кабины. Чтобы произвести залпы, «Торнадо-С» требуется всего несколько минут. После этого, пока снаряды еще даже не попали по цели, установка может менять место дислокации.

Отметим, первая партия «Торнадо-С» была поставлена на вооружение ВС РФ «Мотовилихинскими заводами» в августе 2017 года. Предполагается, что уже к 2020 году новая реактивная система полностью заменит систему «Смерч».