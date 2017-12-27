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Неизвестный открыл стрельбу на территории фабрики «Меньшевик» в Москве
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Сирия: российские военные испытали систему залпового огня «Торнадо-С»
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    Сирия: российские военные испытали систему залпового огня «Торнадо-С»

    9:19  27 Декабря 2017  /обновлено: 9:20  27 Декабря 2017
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    Сирия: российские военные испытали систему залпового огня «Торнадо-С»

    Москва, 27 декабря. В ходе операции на территории Сирии российские военные провели успешные испытания новейшей реактивной системы залпового огня «Торнадо-С». Об этом рассказал генеральный директор АО «НПО «СПЛАВ» Владимир Лепин.

    «Торнадо-С» позволяет вести стрельбу на большие дистанции, чем РСЗО «Смерч» калибра 300 миллиметров. В блоге bmpd отмечается, что одним залпом «Торнадо-С» можно «накрыть» площадь, равную площади ста футбольных полей.

    Установка полностью автономна, расчет работает без необходимости выхода из кабины. Чтобы произвести залпы, «Торнадо-С» требуется всего несколько минут. После этого, пока снаряды еще даже не попали по цели, установка может менять место дислокации.

    Отметим, первая партия «Торнадо-С» была поставлена на вооружение ВС РФ «Мотовилихинскими заводами» в августе 2017 года. Предполагается, что уже к 2020 году новая реактивная система полностью заменит систему «Смерч».

    Автор: Федор Веснин
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    #сирия #вс рф #огонь #торнадо #система
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