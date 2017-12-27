«Нафтогаз» назвал преимущества покупки российского газа после решения суда
Киев, 27 декабря. Коммерческий директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал, что благодаря решению Стокгольмского арбитража, Киев получил шанс приобретать российский газ по рыночной цене без какой-либо переплаты за транспортировку.
По его словам, в том случае, если украинская сторона приобретает голубое топливо у Словакии, Польши или же Венгрии, то рыночная цена Словакии включает в себя выгодную стоимость транспортировки с немецкого ликвидного рынка-хаба в Словакию. Однако в таком случае эта стоимость в Словакии чуть выше цены в Германии, передает РИА Новости.
Напомним, что ранее Стокгольмский арбитраж обязал украинскую нефтегазовую компанию закупать в России не менее 5 млрд кубометров газа ежегодно.
Кроме того, киевское предприятие должно выплатить российскому «Газпрому» два млрд долларов задолженности.