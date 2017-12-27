Российские дипломаты призвали Запад не повторять ошибки Наполеона
Москва, 27 декабря. Посольство России в ЮАР опубликовало сообщение, приуроченное к 205-й годовщине изгнания войск Наполеона Бонапарта из России.
Как говорится в официальном сообщении дипломатического ведомства в Twitter, очередное вторжение Запада в Россию закончилось полным поражением агрессоров.
При этом дипломаты призвали западных политиков не повторять ошибок прошлого и не уподобляться французскому императору.
Подобная информация появилась на официальных страницах посольств России в США и Канаде. Авторы сопроводили пост двумя хэштегами: «Учите историю» и «Не быть обреченными повторять те же ошибки».
К записи также приложили фотографию картины Иллариона Прянишникова «В 1812 году». На ней изображены пленные французские солдаты.
On 26 December 1812 the Russian Empire's territory was fully liberated from the invading Napoleon's army – yet another Western invasion into Russia resulted in a total defeat of the aggressors #LearnHistory #NotToBeDoomedRepeatingSameMistakes pic.twitter.com/t1247Mn9P7— Russia in RSA ???????? (@EmbassyofRussia) December 26, 2017