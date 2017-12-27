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Российские дипломаты призвали Запад не повторять ошибки Наполеона
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    Российские дипломаты призвали Запад не повторять ошибки Наполеона

    8:56  27 Декабря 2017  /обновлено: 8:56  27 Декабря 2017
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    Российские дипломаты призвали Запад не повторять ошибки Наполеона

    Москва, 27 декабря. Посольство России в ЮАР опубликовало сообщение, приуроченное к 205-й годовщине изгнания войск Наполеона Бонапарта из России.

    Как говорится в официальном сообщении дипломатического ведомства в Twitter, очередное вторжение Запада в Россию закончилось полным поражением агрессоров.

    При этом дипломаты призвали западных политиков не повторять ошибок прошлого и не уподобляться французскому императору.

    Подобная информация появилась на официальных страницах посольств России в США и Канаде. Авторы сопроводили пост двумя хэштегами: «Учите историю» и «Не быть обреченными повторять те же ошибки».

    К записи также приложили фотографию картины Иллариона Прянишникова «В 1812 году». На ней изображены пленные французские солдаты. 

     

    Автор: Алия Садыкова
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    #наполеон
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