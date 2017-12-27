Российские дипломаты призвали Запад не повторять ошибки Наполеона

Москва, 27 декабря. Посольство России в ЮАР опубликовало сообщение, приуроченное к 205-й годовщине изгнания войск Наполеона Бонапарта из России.

Как говорится в официальном сообщении дипломатического ведомства в Twitter, очередное вторжение Запада в Россию закончилось полным поражением агрессоров.

При этом дипломаты призвали западных политиков не повторять ошибок прошлого и не уподобляться французскому императору.

Подобная информация появилась на официальных страницах посольств России в США и Канаде. Авторы сопроводили пост двумя хэштегами: «Учите историю» и «Не быть обреченными повторять те же ошибки».

К записи также приложили фотографию картины Иллариона Прянишникова «В 1812 году». На ней изображены пленные французские солдаты.