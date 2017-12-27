Кукольный спектакль прошел в Идлибе впервые за семь лет

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 мая 12:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:13
Общество
При Украине такого не помню: эксперт рассказал о поддержке крымских татар в России
12:13
Общество
Известный музыкант Франко Баттиато скончался в Италии
12:11
Политика
Журавко назвал меморандум об интеграции с Евросоюзом стуком в закрытую дверь
12:10
Политика
Врио Владивостока станет бывший вице-губернатор Приморья
12:10
Общество
Отделочные работы на станции московского метро «Терехово» завершены на 85%
12:09
Общество
Беглов назвал некритичной ситуацию с коронавирусом в Петербурге
12:07
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова не смогла встать с инвалидного кресла в студии «Судьбы человека»
12:06
Экономика
Россия обошла США по стоимости электроэнергии для промышленности
12:04
Весь мир
Профсоюзы и правительство Колумбии готовятся к решающему противостоянию
12:04
Весь мир
Эрдоган объявил о ликвидации одного из ключевых лидеров РПК
12:03
Общество
Разгон цепной реакции на Чернобыльской АЭС грозит прорывом урана в грунтовые воды
12:02
Общество
Россиян предупредили о повышении температуры до +35 градусов в ближайшие часы
12:01
Общество
Отказ в возбуждении дела после госпитализации Навального признали законным
12:00
Общество
Эфир: Сенсационное интервью Марии Бутиной и спасенного ею крымского моряка
12:00
Общество
Вассерман усомнился в эффективности нового закона об оружии после расстрела в Казани
11:59
Политика
В МИД России не исключили встречу Путина и Байдена в Швейцарии
11:58
Общество
Крымчане помогли старушке из Германии найти могилу погибшего у Севастополя отца-немца
11:58
Происшествия
Росгвардейцы ответным огнем ликвидировали убийцу трех человек под Пензой
11:57
Армия
В США назвали главную причину гибели солдат вне зон боевых действий
11:54
Общество
Росгвардейцы в Кузбассе спасли из горящего дома пожилую женщину
Все новости
18 мая 12:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:13
Общество
При Украине такого не помню: эксперт рассказал о поддержке крымских татар в России
12:13
Общество
Известный музыкант Франко Баттиато скончался в Италии
12:11
Политика
Журавко назвал меморандум об интеграции с Евросоюзом стуком в закрытую дверь
12:10
Политика
Врио Владивостока станет бывший вице-губернатор Приморья
12:10
Общество
Отделочные работы на станции московского метро «Терехово» завершены на 85%
12:09
Общество
Беглов назвал некритичной ситуацию с коронавирусом в Петербурге
12:07
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова не смогла встать с инвалидного кресла в студии «Судьбы человека»
12:06
Экономика
Россия обошла США по стоимости электроэнергии для промышленности
12:04
Весь мир
Профсоюзы и правительство Колумбии готовятся к решающему противостоянию
12:04
Весь мир
Эрдоган объявил о ликвидации одного из ключевых лидеров РПК
12:03
Общество
Разгон цепной реакции на Чернобыльской АЭС грозит прорывом урана в грунтовые воды
12:02
Общество
Россиян предупредили о повышении температуры до +35 градусов в ближайшие часы
12:01
Общество
Отказ в возбуждении дела после госпитализации Навального признали законным
12:00
Общество
Эфир: Сенсационное интервью Марии Бутиной и спасенного ею крымского моряка
12:00
Общество
Вассерман усомнился в эффективности нового закона об оружии после расстрела в Казани
11:59
Политика
В МИД России не исключили встречу Путина и Байдена в Швейцарии
11:58
Общество
Крымчане помогли старушке из Германии найти могилу погибшего у Севастополя отца-немца
11:58
Происшествия
Росгвардейцы ответным огнем ликвидировали убийцу трех человек под Пензой
11:57
Армия
В США назвали главную причину гибели солдат вне зон боевых действий
11:54
Общество
Росгвардейцы в Кузбассе спасли из горящего дома пожилую женщину
Все новости

Кукольный спектакль прошел в Идлибе впервые за семь лет

  /   Обновлено: 27 декабря 2017 10:10
376
Новости Сирии
Кукольный спектакль прошел в Идлибе впервые за семь лет
facebook.com  /  التجمع الوطني لقدامى الثورة

Москва, 27 декабря. В сирийском городе Идлиб накануне прошел первый за семь лет кукольный спектакль, постановку для детей организовали местные жители.

В основу спектакля лег известный американский мультсериал «Том и Джерри». О коте и мышонке жители Идлиба сочинили свои, новые истории, которые и разыграли перед детьми. По задумке авторов, кот Том стал символом негативных качеств, мышонок Джерри олицетворяет «все самое доброе, что есть в человеке». Постановка расскажет детям о том, что добро всегда одерживает победу, сообщает телеканал «Аль-Джазира».

По словам одного из постановщиков и актеров спектакля Ахмеда Хаттаба, дети Идлиба не видели подобных представлений с тех пор, как в Сирии началась война.

«Мы хотим, чтобы дети по-настоящему почувствовали себя детьми. Долгое время они были лишены многих радостей и веселья», — сообщил Хаттаб журналистам.

Кукольный спектакль прошел в Идлибе впервые за семь лет
Федеральное агентство новостей  / Дмитрий Жаворонков

Провинция Идлиб на северо-западе Сирии является одной из четырех зон деэскалации. Местные сообщают, что постепенно мирная жизнь в провинции налаживается. Однако пока на территории Идлиба еще ведутся военные действия. Как сообщалось ранее, в юго-восточной части провинции сирийские правительственные войска проводят операцию против террористов.

Напомним, как информировал RT, в конце прошлой недели юнармейцы в рамках акции «Дети России – детям Сирии» собрали восемь тонн новогодних подарков.

дети сирия идлиб спектакль
Комментировать
Самое популярное
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Шоу-бизнес 51535 15 мая 2021
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Baijiahao: провокации Японии у российских границ вынудили Москву дать отпор Токио
Армия 42659 15 мая 2021
Baijiahao: провокации Японии у российских границ вынудили Москву дать отпор Токио
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Общество 36968 17 мая 2021
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Шоу-бизнес 30101 15 мая 2021
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Политика 23478 15 мая 2021
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Все новости / Новости Сирии / Кукольный спектакль прошел в Идлибе впервые за семь лет
Рейтинг@Mail.ru