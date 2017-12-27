Кукольный спектакль прошел в Идлибе впервые за семь лет

Москва, 27 декабря. В сирийском городе Идлиб накануне прошел первый за семь лет кукольный спектакль, постановку для детей организовали местные жители.

В основу спектакля лег известный американский мультсериал «Том и Джерри». О коте и мышонке жители Идлиба сочинили свои, новые истории, которые и разыграли перед детьми. По задумке авторов, кот Том стал символом негативных качеств, мышонок Джерри олицетворяет «все самое доброе, что есть в человеке». Постановка расскажет детям о том, что добро всегда одерживает победу, сообщает телеканал «Аль-Джазира».

По словам одного из постановщиков и актеров спектакля Ахмеда Хаттаба, дети Идлиба не видели подобных представлений с тех пор, как в Сирии началась война.

«Мы хотим, чтобы дети по-настоящему почувствовали себя детьми. Долгое время они были лишены многих радостей и веселья», — сообщил Хаттаб журналистам.

Федеральное агентство новостей / Дмитрий Жаворонков

Провинция Идлиб на северо-западе Сирии является одной из четырех зон деэскалации. Местные сообщают, что постепенно мирная жизнь в провинции налаживается. Однако пока на территории Идлиба еще ведутся военные действия. Как сообщалось ранее, в юго-восточной части провинции сирийские правительственные войска проводят операцию против террористов.

Напомним, как информировал RT, в конце прошлой недели юнармейцы в рамках акции «Дети России – детям Сирии» собрали восемь тонн новогодних подарков.