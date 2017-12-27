Москва, 27 декабря. США отказались от предложений России по совместной борьбе с террористами в Сирии. Об этом сообщил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

«Наши предложения по организации совместного планирования, ведению разведки, уничтожению террористов, натыкались на непонимание, на отказ... Мы не видели с их стороны желания взаимодействовать», — заявил Герасимов в интервью газете «Комсомольская правда».

Начальник Генштаба РФ считает, что совместное планирование, нанесение ударов, ведение операций принесло бы большую пользу в борьбе с терроризмом в этом регионе.

Ранее в военном ведомстве США озвучили численность оставшихся в Сирии и Ираке боевиков запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1 (запрещена в России).

Напомним, что Россия — единственная страна, которая на законных основаниях помогает правительственным войскам в освобождении Сирии от террористов. Во многом благодаря поддержке ВКС РФ, боевики ИГ1 (запрещена в России) и других террористических организаций почти полностью уничтожены.

Ранее сообщалось, что в сирийском Алеппо на днях состоялись торжества по случаю годовщины освобождения города от террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.