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В сирийском Алеппо отпраздновали годовщину освобождения от террористов
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    В сирийском Алеппо отпраздновали годовщину освобождения от террористов

    8:47  27 Декабря 2017  /обновлено: 8:47  27 Декабря 2017
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    В сирийском Алеппо отпраздновали годовщину освобождения от террористов

    Алеппо (Сирия), 27 декабря. В сирийском Алеппо на днях состоялись торжества по случаю годовщины освобождения города от террористов.

    Как сообщает «Русская весна», главные праздничные события прошли на площади имени Саадалла аль-Джабири, где собрались более 10 тысяч горожан. 

    В этот день в Алеппо впервые прошла акция «Бессмертный полк». Жители города во время торжественного шествия несли портреты военнослужащих, погибших в Сирии.

    В сирийском Алеппо отпраздновали годовщину освобождения от террористов

    Кроме того, демонстранты несли плакаты с изображением президента Сирии Башара Асада, а также приветствовали военнослужащих ВС Сирийской арабской республики.

     

    Автор: Константин Терехов
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    #сирия #алеппо #вкс рф #башар асад
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