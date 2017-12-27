В сирийском Алеппо отпраздновали годовщину освобождения от террористов

Алеппо (Сирия), 27 декабря. В сирийском Алеппо на днях состоялись торжества по случаю годовщины освобождения города от террористов.

Как сообщает «Русская весна», главные праздничные события прошли на площади имени Саадалла аль-Джабири, где собрались более 10 тысяч горожан.

В этот день в Алеппо впервые прошла акция «Бессмертный полк». Жители города во время торжественного шествия несли портреты военнослужащих, погибших в Сирии.

Кроме того, демонстранты несли плакаты с изображением президента Сирии Башара Асада, а также приветствовали военнослужащих ВС Сирийской арабской республики.