Пьяный мужчина в Мюнхене выжил после наезда двух электричек

Берлин, 27 декабря. Нетрезвый мужчина упал на железнодорожные пути на одной из станций в Мюнхене и выжил после того, как его переехали две электрички.

Как пишет Sueddeutsche Zeitung, инцидент произошел 23 декабря. Молодой человек в возрасте 24 лет упал на железнодорожные пути. Машинисты двух электричек не заметили его. Мужчину переехали два поезда. В результате происшествия он лишился конечностей, но остался жив.

Отмечается, что пострадавшего нашли лишь спустя некоторое время. Два человека обнаружили его на путях и вызвали скорую. На момент прибытия медиков мужчина находился в сознании.

Как ранее сообщал телеканал «360», два человека погибли и еще 12 пострадали в бельгийской провинции Эно, где поезд наехал на группу рабочих.