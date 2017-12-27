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Пьяный мужчина в Мюнхене выжил после наезда двух электричек
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    Пьяный мужчина в Мюнхене выжил после наезда двух электричек

    8:38  27 Декабря 2017  /обновлено: 8:38  27 Декабря 2017
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    Пьяный мужчина в Мюнхене выжил после наезда двух электричек

    Берлин, 27 декабря. Нетрезвый мужчина упал на железнодорожные пути на одной из станций в Мюнхене и выжил после того, как его переехали две электрички.

    Как пишет Sueddeutsche Zeitung, инцидент произошел 23 декабря. Молодой человек в возрасте 24 лет упал на железнодорожные пути. Машинисты двух электричек не заметили его. Мужчину переехали два поезда. В результате происшествия он лишился конечностей, но остался жив.

    Отмечается, что пострадавшего нашли лишь спустя некоторое время. Два человека обнаружили его на путях и вызвали скорую. На момент прибытия медиков мужчина находился в сознании. 

    Как ранее сообщал телеканал «360», два человека погибли и еще 12 пострадали в бельгийской провинции Эно, где поезд наехал на группу рабочих.

    Пьяный мужчина в Мюнхене выжил после наезда двух электричек

    Автор: Алия Садыкова
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    #поезд #мюнхен
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