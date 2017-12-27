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Школьники в Петропавловске-Камчатском отправятся на каникулы раньше срока
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    Школьники в Петропавловске-Камчатском отправятся на каникулы раньше срока

    8:44  27 Декабря 2017  /обновлено: 8:44  27 Декабря 2017
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    Школьники в Петропавловске-Камчатском отправятся на каникулы раньше срока

    Петропавловск-Камчатский, 27 декабря. Зимние каникулы в школьных учреждениях Петропавловска-Камчатского по причине циклона начнутся раньше запланированного срока — с четверга, 28 декабря. Об этом в среду рассказали в Управлении образования города.

    По имеющимся данным, данное решение было связано исключительно с плохими метеоусловиями, пишет «Инфореактор».

    Снегопад и сильный ветер обрушились на Камчатку из-за мощного циклона, сообщает «Ньюинформ».

    Школьники в Петропавловске-Камчатском отправятся на каникулы раньше срока

    «Раннее начало каникул не повлияет на дату их окончания», — следует из сообщения администрации Управления образования.

    Отмечается, что каникулы завершатся 10 января будущего года.

    Ранее сообщалось, что новосибирские школьники смогут бесплатно ездить на автобусах и метро в период новогодних каникул.

    Автор: Дана Балан
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    #петропавловск-камчатский
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