Школьники в Петропавловске-Камчатском отправятся на каникулы раньше срока

Петропавловск-Камчатский, 27 декабря. Зимние каникулы в школьных учреждениях Петропавловска-Камчатского по причине циклона начнутся раньше запланированного срока — с четверга, 28 декабря. Об этом в среду рассказали в Управлении образования города.

По имеющимся данным, данное решение было связано исключительно с плохими метеоусловиями, пишет «Инфореактор».

Снегопад и сильный ветер обрушились на Камчатку из-за мощного циклона, сообщает «Ньюинформ».

«Раннее начало каникул не повлияет на дату их окончания», — следует из сообщения администрации Управления образования.

Отмечается, что каникулы завершатся 10 января будущего года.

Ранее сообщалось, что новосибирские школьники смогут бесплатно ездить на автобусах и метро в период новогодних каникул.