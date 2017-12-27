Меланья Трамп приказала спилить самое старое дерево на лужайке Белого дома

Вашингтон, 27 декабря. Супруга президента США Меланья Трамп отдала распоряжение спилить старейшее дерево на лужайке Белого дома.

Как передает CNN, дерево было посажено в 1828 году.

Отмечается, что у большой магнолии есть своя история. Дерево высадили в почву при седьмом президенте Соединенных Штатов Америки Эндрю Джексоне.

По данным СМИ, старое дерево специалисты сочли гнилым и поврежденным. Было принято решение его убрать.

Как ранее писало издание «Дни.ру», первая леди США Меланья Трамп на свой вкус украсила Белый дом к Рождеству. Многие пользователи Сети решили, что дизайн холоден, как и сама супруга Дональда Трампа.