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Будет интересно понаблюдать за возвращением Карпина в РФПЛ — эксперт
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    Будет интересно понаблюдать за возвращением Карпина в РФПЛ — эксперт

    8:31  27 Декабря 2017  /обновлено: 8:31  27 Декабря 2017
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    Будет интересно понаблюдать за возвращением Карпина в РФПЛ — эксперт

    Москва, 27 декабря. В Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) наступила зимняя пауза, которая уже ознаменовалась громким событием. Российский специалист и телекомментатор Валерий Карпин возглавил ростовский клуб.

    По словам советского и российского тренера Бориса Игнатьева, может быть, именно харизмы и импульсивности Карпина ростовчанам не хватает, пишут «Известия».

    «Он еще относительно молодой тренер, но при этом за его плечами уже немалый опыт. А свой класс Карпин доказывал еще в период работы в «Спартаке». Будет очень интересно понаблюдать за его возвращением в РФПЛ», — отметил эксперт.

    Будет интересно понаблюдать за возвращением Карпина в РФПЛ — эксперт

    48-летний Карпин тренировал армавирский клуб «Торпедо», испанскую «Мальорку» и столичный «Спартак».

    Напомним, футбольный «Ростов» по итогам первого круга чемпионата занимает 10-е место в турнирной таблице. РФПЛ возобновится 2 марта 2018 года, а завершится в середине мая будущего года.

    Автор: Дана Балан
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    #футбол #ростов #рфпл #карпин
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