Будет интересно понаблюдать за возвращением Карпина в РФПЛ — эксперт

Москва, 27 декабря. В Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) наступила зимняя пауза, которая уже ознаменовалась громким событием. Российский специалист и телекомментатор Валерий Карпин возглавил ростовский клуб.

По словам советского и российского тренера Бориса Игнатьева, может быть, именно харизмы и импульсивности Карпина ростовчанам не хватает, пишут «Известия».

«Он еще относительно молодой тренер, но при этом за его плечами уже немалый опыт. А свой класс Карпин доказывал еще в период работы в «Спартаке». Будет очень интересно понаблюдать за его возвращением в РФПЛ», — отметил эксперт.

48-летний Карпин тренировал армавирский клуб «Торпедо», испанскую «Мальорку» и столичный «Спартак».

Напомним, футбольный «Ростов» по итогам первого круга чемпионата занимает 10-е место в турнирной таблице. РФПЛ возобновится 2 марта 2018 года, а завершится в середине мая будущего года.