Три крупных города в США обвинили Пентагон в гибели невинных людей

Вашингтон, 27 декабря. Власти Нью-Йорка, Сан-Франциско и Филадельфии подали в суд на министерство обороны США. Как пишет Associated Press, поводом для иска стало то, что ведомство не передало ФБР полную информацию об экс-военнослужащих, лишенных права на легальное ношение оружия.

Отмечается, что ошибка Пентагона «привела к гибели невинных людей». Руководство трех городов уверено, что из-за действий ФБР оружие попало в руки преступников.

По мнению истцов, ярким примером последствий бездействия Пентагона является стрельба в техасской церкви. В результате инцидента погибли 26 человек, 20 получили травмы.

Как передает телеканал «360», также в документе говорится, что Пентагон на протяжении многих лет не выполнял возложенные на него обязанности.