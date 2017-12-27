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Три крупных города в США обвинили Пентагон в гибели невинных людей
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    Три крупных города в США обвинили Пентагон в гибели невинных людей

    8:16  27 Декабря 2017  /обновлено: 8:17  27 Декабря 2017
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    Три крупных города в США обвинили Пентагон в гибели невинных людей

    Вашингтон, 27 декабря. Власти Нью-Йорка, Сан-Франциско и Филадельфии подали в суд на министерство обороны США. Как пишет Associated Press, поводом для иска стало то, что ведомство не передало ФБР полную информацию об экс-военнослужащих, лишенных права на легальное ношение оружия.

    Отмечается, что ошибка Пентагона «привела к гибели невинных людей». Руководство трех городов уверено, что из-за действий ФБР оружие попало в руки преступников.

    По мнению истцов, ярким примером последствий бездействия Пентагона является стрельба в техасской церкви. В результате инцидента погибли 26 человек, 20 получили травмы.

    Как передает телеканал «360», также в документе говорится, что Пентагон на протяжении многих лет не выполнял возложенные на него обязанности.

    Три крупных города в США обвинили Пентагон в гибели невинных людей

    Автор: Алия Садыкова
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    #сша #фбр #пентагон
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