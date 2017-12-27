Захарова назвала заявление Госдепа прямым вмешательством в выборы в России

Москва, 27 декабря. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Госдепа об отказе регистрации ЦИК Навального кандидатом в президенты прямым вмешательством в выборы в России.

«И эти люди целый год возмущались якобы «вмешательством» России в их электоральный процесс?! Это заявление Госдепа, которое, уверена, не станет единичным, — прямое вмешательство как в процесс выборов, так и во внутренние дела государства», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Как напоминает RT, в американском внешнеполитическом ведомстве «обеспокоились» фактом того, что Центризбирком РФ отказался зарегистрировать блогера Навального кандидатом на выборах президента России из-за судимости.

В свою очередь напомним, что о своих притязаниях на высший государственный пост заявляли три потенциальных кандидата с судимостью: кроме Навального, это — бизнесмен Сергей Полонский и журналист Олег Лурье.