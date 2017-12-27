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Россия
Захарова назвала заявление Госдепа прямым вмешательством в выборы в России
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    Захарова назвала заявление Госдепа прямым вмешательством в выборы в России

    8:15  27 Декабря 2017  /обновлено: 8:15  27 Декабря 2017
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    Захарова назвала заявление Госдепа прямым вмешательством в выборы в России

    Москва, 27 декабря. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Госдепа об отказе регистрации ЦИК Навального кандидатом в президенты прямым вмешательством в выборы в России.

    «И эти люди целый год возмущались якобы «вмешательством» России в их электоральный процесс?! Это заявление Госдепа, которое, уверена, не станет единичным, — прямое вмешательство как в процесс выборов, так и во внутренние дела государства», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

    Как напоминает RT, в американском внешнеполитическом ведомстве «обеспокоились»  фактом того, что Центризбирком РФ отказался зарегистрировать блогера Навального кандидатом на выборах президента России из-за судимости.

    Захарова назвала заявление Госдепа прямым вмешательством в выборы в России

    В свою очередь напомним, что о своих притязаниях на высший государственный пост заявляли три потенциальных кандидата с судимостью: кроме Навального, это — бизнесмен Сергей Полонский и журналист Олег Лурье.

    Автор: Константин Терехов
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    #мид рф #мария захарова #алексей навальный #госдеп #выборы-2018
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