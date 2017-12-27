Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Полиция Новотроицка нашла 15-летнего подростка, пропавшего несколько месяцев назад
Спорт
Теннисист Андреев войдет в тренерский штаб женской сборной России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Теннисист Андреев войдет в тренерский штаб женской сборной России

    8:17  27 Декабря 2017  /обновлено: 8:17  27 Декабря 2017
    33

    Теннисист Андреев войдет в тренерский штаб женской сборной России

    Москва, 27 декабря. Знаменитые российские теннисисты Игорь Андреев и Антон Зайцев войдут в тренерский штаб женской сборной России. Об этом сообщил глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

    Как отметил глава ФТР, потребность усиления связана с неудачным выступлением женской команды на Кубке Федерации. В плей-офф турнира российские спортсменки под руководством Анастасии Мыскиной проиграли голландкам и бельгийкам.

    Тарпищев обратил внимание на то, что Бельгии россиянки проиграли из-за тренерских ошибок, пишут «Известия».

    Теннисист Андреев войдет в тренерский штаб женской сборной России

    «Это настораживает, поэтому мы приняли решение на следующий год усилить тренерский состав женской сборной. К команде присоединятся Андреев и Зайцев. Считаю, что они способны помочь сборной прогрессировать...», — отметил он.

    Напомним, Андреев с августа минувшего года работал с мужской сборной России, а Зайцев помогает тренироваться Наталье Вихлянцевой.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #тарпищев #теннис #зайцев #андреев #фтр
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Сирия: коалиция во главе с США заключает сделки с ИГ и разрушает потенциал Дамаска

        Сирия: коалиция во главе с США заключает сделки с ИГ и разрушает потенциал Дамаска

        8:07   27 Декабря 2017
        733
        Турция приобрела у России четыре дивизиона С-400

        Турция приобрела у России четыре дивизиона С-400

        4:32   27 Декабря 2017
        576
        Сирия: боевики нарушили режим перемирия к юго-западу от Дамаска

        Сирия: боевики нарушили режим перемирия к юго-западу от Дамаска

        1:07   27 Декабря 2017
        369
        Начальник Генштаба ВС РФ рассказал, когда в Сирии ликвидируют «Джебхат ан-Нусру»

        Начальник Генштаба ВС РФ рассказал, когда в Сирии ликвидируют «Джебхат ан-Нусру»

        0:43   27 Декабря 2017
        627