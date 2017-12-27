Теннисист Андреев войдет в тренерский штаб женской сборной России

Москва, 27 декабря. Знаменитые российские теннисисты Игорь Андреев и Антон Зайцев войдут в тренерский штаб женской сборной России. Об этом сообщил глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Как отметил глава ФТР, потребность усиления связана с неудачным выступлением женской команды на Кубке Федерации. В плей-офф турнира российские спортсменки под руководством Анастасии Мыскиной проиграли голландкам и бельгийкам.

Тарпищев обратил внимание на то, что Бельгии россиянки проиграли из-за тренерских ошибок, пишут «Известия».

«Это настораживает, поэтому мы приняли решение на следующий год усилить тренерский состав женской сборной. К команде присоединятся Андреев и Зайцев. Считаю, что они способны помочь сборной прогрессировать...», — отметил он.

Напомним, Андреев с августа минувшего года работал с мужской сборной России, а Зайцев помогает тренироваться Наталье Вихлянцевой.