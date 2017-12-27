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Чистота, безопасность и покой: украинец побывал в зимнем Крыму
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    Чистота, безопасность и покой: украинец побывал в зимнем Крыму

    8:51  27 Декабря 2017  /обновлено: 8:51  27 Декабря 2017
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    Чистота, безопасность и покой: украинец побывал в зимнем Крыму

    Симферополь, 27 декабря. Украинский журналист Олег Пономарев отправился в Крым в декабре «ради эксперимента» и был поражен чистотой, покоем и безопасностью на курортах.

    Житель Киева Олег Пономарев рассказал, что в последний раз был в Крыму летом 2015 года. В этом году он направился на полуостров зимой «ради эксперимента», пишет Nation News.

    Пересечь границу журналист решил в скандально известном КПП «Чонгар», откуда украинские «патриоты» подрывали линии электропередач, после чего жители Крыма на несколько дней остались без света. Пономарев рассказал, что при подъезде к КПП с украинской стороны «обочины усеяны мусором, везде шум и гам, а в придорожных кафе никто не стесняется рассчитываться российскими рублями». Журналист прождал порядка полутора часов под навесом, обтянутым сеткой-рабицей, затем будка пограничников, паспорт и его «без лишних вопросов и досмотра отпустили на все четыре стороны».

    Путешественник был впечатлен разницей с Россией. Здесь вместо будки просторное помещение, напоминающее аэропорт, а также полноценный досмотр и контроль безопасности, как отметил украинец, без какого-либо ни хамства или унижения. После границы туристы могут воспользоваться такси или автобусами, чтобы добраться практически в любой конец Крыма.

    Журналист отправился в Симферополь, но сразу предупредил, что описывать зимние курортные города не собирается и назвал это «неблагодарным делом». Он лишь отметил, что в этом городе за полтора года мало, что изменилось. В республике чувствуется порядок: чистота на улицах, отсутствие распивающих алкоголь на лавочках людей. Но главное, за что крымчане должны быть благодарны России, это спокойствие и чувство безопасности.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #украина #крым #туризм
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