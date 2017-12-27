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Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественную икру на Новый год
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    Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественную икру на Новый год

    8:06  27 Декабря 2017  /обновлено: 8:06  27 Декабря 2017
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    Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественную икру на Новый год

    Москва, 27 декабря. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору красной икры для россиян. Согласно информации, размещенной на сайте ведомства в канун Нового года, не рекомендуется покупать красную икру, содержащую пищевую добавку уротропин (Е-239).

    Как отметили специалисты, разрешенными консервантами для этого продукта остаются Е-200 и Е-211. Также эксперты подчеркнули, что уротропин при разложении в желудке выделяет токсичные вещества.

    Не следует также покупать икру в местах несанкционированной торговли. При этом, по словам экспертов, хорошую икру можно определить на вид. Если икра истекает соском, а икринки «сдулись», то продукт уже размораживали. 

    Как ранее писало издание «Ридус», Росстат посчитал стоимость новогоднего стола россиян. Цена для такого среднестатистического новогоднего стола выросла на 300 рублей по сравнению с прошлым годом — с 5,8 тысячи до 6,1 тысячи рублей. 

    Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественную икру на Новый год

    Автор: Алия Садыкова
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    #красная икра
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