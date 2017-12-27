Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Полиция Новотроицка нашла 15-летнего подростка, пропавшего несколько месяцев назад
Новороссия
ВСУ нарушили режим прекращения огня в ЛНР один раз за сутки
Следующая Новость
Срочная новость
Неизвестный открыл стрельбу на территории фабрики «Меньшевик» в Москве
Читать Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ВСУ нарушили режим прекращения огня в ЛНР один раз за сутки

    8:11  27 Декабря 2017  /обновлено: 8:11  27 Декабря 2017
    152

    ВСУ нарушили режим прекращения огня в ЛНР один раз за сутки

    Луганск, 27 декабря. За прошедшие сутки украинские силовики нарушили режим прекращения огня в Луганской народной республике один раз. Об этом в среду сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

    Уточняется, что ВСУ вели огонь с использованием минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов (АГС), противотанковых управляемых ракет и стрелкового оружия, пишет РИА Новости.

    Обстрелу подвергся населенный пункт Калиновка, о пострадавших не сообщается.

    Напомним, ранее в Минске контактная группа по мирному урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе договорилась о прекращении огня в преддверии новогодних и рождественских праздников с 23 декабря. Однако режим тишины уже неоднократно нарушался. Так, как сообщал RT, накануне в ЛНР заявляли о двух случаях нарушения «новогоднего перемирия».

    Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. С Тех пор, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Несмотря на попытки мирового сообщества урегулировать ситуацию, ВСУ регулярно обстреливают территории республик, нарушая минские договоренности.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #всу #донбасс #обстрел #лнр #новогоднее перемирие
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Сирия: коалиция во главе с США заключает сделки с ИГ и разрушает потенциал Дамаска

        Сирия: коалиция во главе с США заключает сделки с ИГ и разрушает потенциал Дамаска

        8:07   27 Декабря 2017
        733
        Турция приобрела у России четыре дивизиона С-400

        Турция приобрела у России четыре дивизиона С-400

        4:32   27 Декабря 2017
        576
        Сирия: боевики нарушили режим перемирия к юго-западу от Дамаска

        Сирия: боевики нарушили режим перемирия к юго-западу от Дамаска

        1:07   27 Декабря 2017
        369
        Начальник Генштаба ВС РФ рассказал, когда в Сирии ликвидируют «Джебхат ан-Нусру»

        Начальник Генштаба ВС РФ рассказал, когда в Сирии ликвидируют «Джебхат ан-Нусру»

        0:43   27 Декабря 2017
        627