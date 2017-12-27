ВСУ нарушили режим прекращения огня в ЛНР один раз за сутки

Луганск, 27 декабря. За прошедшие сутки украинские силовики нарушили режим прекращения огня в Луганской народной республике один раз. Об этом в среду сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Уточняется, что ВСУ вели огонь с использованием минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов (АГС), противотанковых управляемых ракет и стрелкового оружия, пишет РИА Новости.

Обстрелу подвергся населенный пункт Калиновка, о пострадавших не сообщается.

Напомним, ранее в Минске контактная группа по мирному урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе договорилась о прекращении огня в преддверии новогодних и рождественских праздников с 23 декабря. Однако режим тишины уже неоднократно нарушался. Так, как сообщал RT, накануне в ЛНР заявляли о двух случаях нарушения «новогоднего перемирия».

Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. С Тех пор, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Несмотря на попытки мирового сообщества урегулировать ситуацию, ВСУ регулярно обстреливают территории республик, нарушая минские договоренности.