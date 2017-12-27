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Ученые рассказали о создании эффективного лекарства против ВИЧ-инфекции
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    Ученые рассказали о создании эффективного лекарства против ВИЧ-инфекции

    7:56  27 Декабря 2017  /обновлено: 7:57  27 Декабря 2017
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    Ученые рассказали о создании эффективного лекарства против ВИЧ-инфекции

    Вашингтон, 27 декабря. Американские ученые рассказали о создании нового эффективного лекарства против ВИЧ-инфекции.

    Как сообщают «Известия», подробности об изобретении публикует журнал PNAS. Исследователям удалось создать препарат, который может подавлять работу фермента, помогающему ВИЧ встраивать себя клетки ДНК.

    Уточняется, что ученые в своей работе смогли обнаружить новое вещество, изменяя структуру ключевых элементов лекарственных препаратов, которые частично блокировали фермент. Добавим, что вещество уже было успешно проверено на мышах.

    «Одна доза наночастиц, начиненных нашим «веществом-1», защищала Т-клетки мышей от массовой гибели и удерживала концентрацию вирусных частиц на минимальном уровне на протяжении трех недель», — говорится в статье

    Ученые рассказали о создании эффективного лекарства против ВИЧ-инфекции

    Добавим, что проведенные опыты показали, что даже одиночная доза наночастиц с «веществом-1» защищала грызунов от инфекции на протяжении целого месяца. 

    Автор: Константин Терехов
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    #ученые #вич
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