Сирия: коалиция во главе с США заключает сделки с ИГ и разрушает потенциал Дамаска

Вашингтон, 27 декабря. Международная коалиция, возглавляемая США, заключает сделки с экстремистами террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России по решению ВС) и координирует с ней свои действия в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщается в послании Дамаска генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету Безопасности, размещенном во вторник на сайте организации.

Согласно тексту письма, давно не тайна, что «эта коалиция ведет себя подозрительно и опасно», поддерживает терроризм, нападает на сирийских военных и мирных граждан, а также разрушает потенциал Дамаска и республики, следует из письма.

Планы и намерения подтверждают недавние события, огромное количество докладов, данные фотосъемки с космоса и свидетельские показания, передает ТАСС.

«Все они свидетельствуют о том, что коалиция и связанные с ней формирования заключают на местах сделки с ИГ1 и координируют с ней свои действия с тем, чтобы обеспечить для ее боевиков возможность нападать на САР и ее союзников и помочь этим террористам перебраться в другие районы», — говорится в письме.

Напомним, ранее руководитель Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что США готовят боевиков на своей военной базе в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.