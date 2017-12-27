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Израильским военным выдадут «боевые» смартфоны в 2019 году
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    Израильским военным выдадут «боевые» смартфоны в 2019 году

    7:55  27 Декабря 2017  /обновлено: 7:55  27 Декабря 2017
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    Израильским военным выдадут «боевые» смартфоны в 2019 году

    Москва, 27 декабря. В 2019 году штатная экипировка израильских военнослужащих пополнится смартфонами на базе Android. Гаджеты, разработанные для армии, получили название Shaked Fighting.

    Как сообщили в Минобороны Израиля, солдатам выдадут смартфон в виде наручных часов, командиры подразделения получат целый рюкзак со средствами связи, в числе которых будет дополнительный противоударное и водонепроницаемое мобильное устройство, а также портативная зарядка для гаджетов, пишет «Военное обозрение».

    По словам подполковника Орена Мацляча, новое оборудование позволит военным лучше ориентироваться на местности, быстрее получать боевые задачи и отчитываться об их выполнении. Гаджеты будут оснащены специальными приложениями: цифровым компасом, картами, камерой, сервисами для идентификации цели и функцией «свой-чужой». При этом интерфейс останется таким же, как и у привычных «гражданских» смартфонов.

    Отмечается, что система Shaked Fighting уже прошла испытания, и после доработки в 2019 году поступит в армию.

    Ранее агентство «Ридус» сообщало о разработке в США «исчезающих» дронов для доставки военных боеприпасов и медикаментов на поле боя.

    Автор: Алексей Громов
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    #израиль #армия #вооружение #смартфон
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