Kia назвала стоимость нового Stinger в России

Москва, 27 декабря. Автопроизводитель Kia озвучил стоимость модели Stinger на российском рынке.

Цена нового корейского фастбека будет начинаться от 1 999 900 рублей. За эти деньги покупатель получит автомобиль в базовой комплектации с двухлитровым 248-сильным турбомотором и задним приводом, подготовленной специально для российского рынка. Kia Stinger набирает «сотню» за шесть секунд.

Цены на другие варианты комплектации будут объявлены в феврале, а первые автомобили покупатели смогут получить в марте.

Как ранее сообщало издание «Дни.ру», накануне российское подразделение Kia рассказало, какие новинки будут представлены на автосалоне в августе 2018 года в Москве.