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Kia назвала стоимость нового Stinger в России
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    Kia назвала стоимость нового Stinger в России

    7:58  27 Декабря 2017  /обновлено: 7:58  27 Декабря 2017
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    Kia назвала стоимость нового Stinger в России

    Москва, 27 декабря. Автопроизводитель Kia озвучил стоимость модели Stinger на российском рынке.

    Цена нового корейского фастбека будет начинаться от 1 999 900 рублей. За эти деньги покупатель получит автомобиль в базовой комплектации с двухлитровым 248-сильным турбомотором и задним приводом, подготовленной специально для российского рынка. Kia Stinger набирает «сотню» за шесть секунд.

    Цены на другие варианты комплектации будут объявлены в феврале, а первые автомобили покупатели смогут получить в марте.

    Как ранее сообщало издание «Дни.ру», накануне российское подразделение Kia рассказало, какие новинки будут представлены на автосалоне в августе 2018 года в Москве.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #kia #авто #цены
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