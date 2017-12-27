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Дело Шакро Молодого: ФСБ задержала экс-главу СУ СК по ЦАО Москвы
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    Дело Шакро Молодого: ФСБ задержала экс-главу СУ СК по ЦАО Москвы

    7:50  27 Декабря 2017  /обновлено: 7:52  27 Декабря 2017
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    Дело Шакро Молодого: ФСБ задержала экс-главу СУ СК по ЦАО

    Москва, 27 декабря. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали бывшего главу СУ СК столицы по Центральному административному округу Алексея Крамаренко по делу о взятке от «вора в законе» Захария Калашова, известного как Шакро Молодой.

    «Задержали Крамаренко по делу о взятке от Шакро Молодого», — передает слова собеседника РИА Новости.

    Источник добавил, что в настоящее время следствие намерено просить суд избрать для задержанного меру пресечения.

    По данным агентства, информацию о задержании Крамаренко подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.

    Дело Шакро Молодого: ФСБ задержала экс-главу СУ СК по ЦАО

    Напомним, в марте уходящего года сообщалось, что экс-руководитель главного следственного управления СК Москвы по ЦАО Крамаренко ушел в отставку после начала расследования дела о получении высокопоставленными сотрудниками СК взятки от Шакро Молодого.

    Автор: Дана Балан
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    #фсб #шакро молодой #крамаренко
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