Дело Шакро Молодого: ФСБ задержала экс-главу СУ СК по ЦАО Москвы

Москва, 27 декабря. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали бывшего главу СУ СК столицы по Центральному административному округу Алексея Крамаренко по делу о взятке от «вора в законе» Захария Калашова, известного как Шакро Молодой.

«Задержали Крамаренко по делу о взятке от Шакро Молодого», — передает слова собеседника РИА Новости.

Источник добавил, что в настоящее время следствие намерено просить суд избрать для задержанного меру пресечения.

По данным агентства, информацию о задержании Крамаренко подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.

Напомним, в марте уходящего года сообщалось, что экс-руководитель главного следственного управления СК Москвы по ЦАО Крамаренко ушел в отставку после начала расследования дела о получении высокопоставленными сотрудниками СК взятки от Шакро Молодого.