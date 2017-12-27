Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Полиция Новотроицка нашла 15-летнего подростка, пропавшего несколько месяцев назад
Общество
В Сеть выложили видео с самыми опасными моментами Нюрбургринга
Следующая Новость
Срочная новость
Неизвестный открыл стрельбу на территории фабрики «Меньшевик» в Москве
Читать Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Сеть выложили видео с самыми опасными моментами Нюрбургринга

    7:43  27 Декабря 2017  /обновлено: 7:43  27 Декабря 2017
    448

    В Сеть выложили видео с самыми опасными моментами Нюрбургринга

    Москва, 27 декабря. В Сети опубликовали видеозапись с наиболее опасными происшествиями на Нюрбургрингском треке. Ролик выложили в YouTube.

    На кадрах видно несколько автомобилей BMW, также в видео показано много «заряженных» хетчбэков Porsche, классических гоночных моделей. Также есть машины, которые, по оценкам экспертов, не совсем готовы для поездки на «Северной петле». Таким автомобилем, к примеру, является минивэн Ford Galaxy.

    Напомним, Нюрбургринг — гоночная трасса в Германии, рядом с поселком Нюрбург. В настоящее время на трассе проводятся гонки DTM, GP2 и других кольцевых серий автоспорта.

    Как ранее сообщал телеканал «360», китайский суперкар McLaren P1 LM установил новый мировой рекорд на трассе Нюрбургринг среди серийных автомобилей.

     

    Автор: Алия Садыкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #гонки #нюрбургринг
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Сирия: коалиция во главе с США заключает сделки с ИГ и разрушает потенциал Дамаска

        Сирия: коалиция во главе с США заключает сделки с ИГ и разрушает потенциал Дамаска

        8:07   27 Декабря 2017
        733
        Турция приобрела у России четыре дивизиона С-400

        Турция приобрела у России четыре дивизиона С-400

        4:32   27 Декабря 2017
        576
        Сирия: боевики нарушили режим перемирия к юго-западу от Дамаска

        Сирия: боевики нарушили режим перемирия к юго-западу от Дамаска

        1:07   27 Декабря 2017
        369
        Начальник Генштаба ВС РФ рассказал, когда в Сирии ликвидируют «Джебхат ан-Нусру»

        Начальник Генштаба ВС РФ рассказал, когда в Сирии ликвидируют «Джебхат ан-Нусру»

        0:43   27 Декабря 2017
        627