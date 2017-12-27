В Сеть выложили видео с самыми опасными моментами Нюрбургринга

Москва, 27 декабря. В Сети опубликовали видеозапись с наиболее опасными происшествиями на Нюрбургрингском треке. Ролик выложили в YouTube.

На кадрах видно несколько автомобилей BMW, также в видео показано много «заряженных» хетчбэков Porsche, классических гоночных моделей. Также есть машины, которые, по оценкам экспертов, не совсем готовы для поездки на «Северной петле». Таким автомобилем, к примеру, является минивэн Ford Galaxy.

Напомним, Нюрбургринг — гоночная трасса в Германии, рядом с поселком Нюрбург. В настоящее время на трассе проводятся гонки DTM, GP2 и других кольцевых серий автоспорта.

Как ранее сообщал телеканал «360», китайский суперкар McLaren P1 LM установил новый мировой рекорд на трассе Нюрбургринг среди серийных автомобилей.