Apple заблокировала iPad пользователя на 47 лет

Москва, 27 декабря. Владелец iPad не использовал гаджет порядка трех лет, после чего Apple заблокировал его примерно на полвека.

Пользователь Reddit под ником BadBurrito78 рассказал об этом в социальной сети. После нескольких лет «сна» гаджета владелец не смог его включить, так как он оказался заблокированным на 24,7 млрд минут, что приблизительно равно 47 годам, передает «Телеканал 360».

Как выяснилось, планшет обнулил все настройки до заводских и вернулся к дате по умолчанию — 1 января 1970 года. При включении iPad сверил время и выдал ошибку.

Пользователи предлагают либо подождать, либо синхронизировать iPad с iTunes — это должно установить правильную дату и время и решить проблему.