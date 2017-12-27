Путин или Медведев: Степашин рассказал, кто больше переживает за «Зенит»

Москва, 27 декабря. Член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин рассказал, что специальный представитель президента России по взаимодействию с форумом стран — экспортеров газа Виктор Зубков и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев являются болельщиками петербургского «Зенита».

Отвечая на вопрос, «является ли болельщиком сине-бело-голубых президент России Владимир Путин, Степашин отметил, что глава государства все-таки больше любит силовые единоборства, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Владимир Владимирович понимает футбол, но отчаянным болельщиком я бы его не назвал. Он — спортсмен силовых единоборств. Все знают, что он превосходный самбист, великолепный дзюдоист. А в футболе переживает за сборную», — отметил Степашин.

При этом он добавил, что за команду Роберто Манчини яро переживают Виктор Зубков и Дмитрий Медведев.

Напомним, в октябре Путин раскритиковал генерального директора «Зенита» Сергея Фурсенко за то, что в российском клубе на поле одновременно «бегают восемь легионеров».

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