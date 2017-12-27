Названы самые бесполезные изобретения 2017 года

Москва, 27 декабря. Эксперты создали рейтинг самых ненужных изобретений 2017 года.

Как сообщает Gizmodo, первое место заняла соковыжималка Juicero за 700 долларов. Это устройство предназначено для эффективного извлечения жидкости из пакетов с фруктовым пюре. Пользователи подчеркнули, что это можно сделать без применения соковыжималки.

Вторым самым бесполезным изобретением года стал стартап Bodega. Авторы проекта предлагают поставить автоматы с сотней популярных товаров в фойе многоквартирных домов, спортзалах и офисах. При этом оплатить товары, по их мнению, можно будет через приложение.

Третье место принадлежит изобретению, призванному бороться со стрессом на работе. Создатели проекта предлагают размещать палатки прямо в центре офиса.

Как ранее сообщал телеканал «360», астрономы составили список из пяти самых странных звезд во Вселенной.