США ввели санкции против 2 высокопоставленных чиновников КНДР

Вашингтон, 27 декабря. Правительство США во вторник ввело очередные санкции против КНДР.

Как сообщили РИА Новости в министерстве финансов США, под санкции попали два представителя Трудовой партии Кореи (ТПК) за причастность к баллистической программе КНДР. Это высокопоставленные представители министерства военной промышленности КНДР Ким Чон Сик и Ли Пен Чо.

Отмечается, что санкции на данное ведомство наложены еще в 2010 году, так как США считают, что именно оно несет ответственность за программы баллистических ракет КНДР.

Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что его ведомство «преследует руководителей баллистических программ КНДР в рамках кампании по оказанию максимального давления с целью изоляции Пхеньяна и полной денуклеаризации Корейского полуострова».

Санкции предусматривает замораживание любых активов фигурантов черного списка, которые могут находиться под юрисдикцией США.

Напомним, ранее RT сообщало, что Совбез ООН в пятницу единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР. Документ в частности вводит дополнительные ограничения на поставки в страну сырой нефти и продуктов нефтепереработки. В Северной Корее принятый документ назвали «Актом войны».