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США ввели санкции против 2 высокопоставленных чиновников КНДР
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    США ввели санкции против 2 высокопоставленных чиновников КНДР

    7:32  27 Декабря 2017  /обновлено: 7:35  27 Декабря 2017
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    США ввели санкции против 2 высокопоставленных чиновников КНДР

    Вашингтон, 27 декабря. Правительство США во вторник ввело очередные санкции против КНДР.

    Как сообщили РИА Новости в министерстве финансов США, под санкции попали два представителя Трудовой партии Кореи (ТПК) за причастность к баллистической программе КНДР. Это высокопоставленные представители министерства военной промышленности КНДР Ким Чон Сик и Ли Пен Чо.

    Отмечается, что санкции на данное ведомство наложены еще в 2010 году, так как США считают, что именно оно несет ответственность за программы баллистических ракет КНДР.

    Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что его ведомство «преследует руководителей баллистических программ КНДР в рамках кампании по оказанию максимального давления с целью изоляции Пхеньяна и полной денуклеаризации Корейского полуострова».

    Санкции предусматривает замораживание любых активов фигурантов черного списка, которые могут находиться под юрисдикцией США. 

    Напомним, ранее RT сообщало, что Совбез ООН в пятницу единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР. Документ в частности вводит дополнительные ограничения на поставки в страну сырой нефти и продуктов нефтепереработки. В Северной Корее принятый документ назвали «Актом войны».

    Автор: Юлия Кошкина
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    #санкции #сша #кндр
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