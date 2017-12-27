Внешний долг Украины при Порошенко может достичь рекордного уровня – эксперт

Киев, 27 декабря. Президент Украины Петр Порошенко может достичь рекордных показателей по наращиванию внешнего долга государства, он уже обогнал по этому показателю своего предшественника Виктора Януковича, заявил накануне киевский экономист Виктор Скаршевский.

По его словам, по состоянию на 1 ноября 2017 года внешний долг Украины вырос на 3,9 миллиарда долларов и продолжает расти ускоренными темпами.

«Нынешняя власть много говорила, что при Януковиче набрали много внешних долгов, так уже Порошенко опередил своего предшественника по многим характеристиками, и по внешнему долгу в том числе», — подчеркнул эксперт.

Скаршевский напомнил, что при Януковиче внешняя задолженность Киева выросла на 10 миллиардов долларов, в то время как при действующей украинской власти менее чем за четыре года долг увеличился на 13 миллиардов долларов, пишет «ПолитНавигатор».

Экономист отметил, что пока рекордных показателей внешнего долга Украина достигла при Викторе Ющенко. Тогда задолженность выросла на 14,4 миллиарда долларов за пять лет. Однако, по словам Скаршевского, у Порошенко есть все шансы обогнать и третьего президента Украины.

Напомним, ранее, как сообщали «Известия», председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал главным достижением Порошенко на посту президента превращение Украины в самую бедную страну Европы, отметив, что за годы его правления ВВП страны снизился в два раза, средняя зарплата – в 2,5 раза.