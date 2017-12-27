В Доминикане 12 человек погибли после отравления поддельным ромом

Санта-Доминго, 27 декабря. Массовое отравление алкоголем привело к смерти 12 человек в провинции Элиас-Пинья в Доминиканской Республике.

Об этом рассказала министр здравоохранения страны Альтаграсию Гусман. По словам главы ведомства, спиртные напитки были поставлены из Гаити. Экспертиза показала, что продукция содержит высокую дозу метанола.

В результате употребления поддельного рома отравились 32 человека, 12 из них погибли.

Гусман призвала граждан и туристов воздержаться от распития спиртных напитков неизвестного происхождения. Как пишет РИА Новости, в республике объявлена эпидемиологическая опасность.

Как ранее сообщал телеканал «360», две девушки отравились алкоголем с метанолом в Твери.