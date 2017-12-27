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Политика
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В Доминикане 12 человек погибли после отравления поддельным ромом
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    В Доминикане 12 человек погибли после отравления поддельным ромом

    7:21  27 Декабря 2017  /обновлено: 7:21  27 Декабря 2017
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    В Доминикане 12 человек погибли после отравления поддельным ромом

    Санта-Доминго, 27 декабря. Массовое отравление алкоголем привело к смерти 12 человек в провинции Элиас-Пинья в Доминиканской Республике.

    Об этом рассказала министр здравоохранения страны Альтаграсию Гусман. По словам главы ведомства, спиртные напитки были поставлены из Гаити. Экспертиза показала, что продукция содержит высокую дозу метанола.

    В результате употребления поддельного рома отравились 32 человека, 12 из них погибли.

    Гусман призвала граждан и туристов воздержаться от распития спиртных напитков неизвестного происхождения. Как пишет РИА Новости, в республике объявлена эпидемиологическая опасность.

    Как ранее сообщал телеканал «360», две девушки отравились алкоголем с метанолом в Твери. 

    В Доминикане 12 человек погибли после отравления поддельным ромом

    Автор: Алия Садыкова
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    #отравление #доминикана
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