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Кришито зимой может перебраться в «Фенербахче»
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    Кришито зимой может перебраться в «Фенербахче»

    7:26  27 Декабря 2017  /обновлено: 7:26  27 Декабря 2017
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    Кришито зимой может перебраться в «Фенербахче»

    Санкт-Петербург, 27 декабря. Итальянский защитник петербургского «Зенита» Доменико Кришито получил предложение о переходе от еще одного клуба в турецком чемпионате. Об этом сообщает турецкое издание A Haber. 

    По данным ресурса, «Фенербахче» проявляет активный интерес к итальянцу. 

    Согласно имеющейся информации, между боссами сине-бело-голубых и стамбульского клуба налажены хорошие контакты, что сможет поспособствовать трансферу, сообщает «Свободная пресса»

    Напомним, ранее стало известно, что «Галатасарай» заинтересован в переходе 30-летнего игрока. Сам итальянский футболист принял решение перебраться из Северной столицы и продолжить карьеру в другой лиге.

    Автор: Дана Балан
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    #футбол #зенит #кришито #фенербахче
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