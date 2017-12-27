Кришито зимой может перебраться в «Фенербахче»

Санкт-Петербург, 27 декабря. Итальянский защитник петербургского «Зенита» Доменико Кришито получил предложение о переходе от еще одного клуба в турецком чемпионате. Об этом сообщает турецкое издание A Haber.

По данным ресурса, «Фенербахче» проявляет активный интерес к итальянцу.

Fenerbahce's two main targets for the leftback spot in January are Domenico Criscito (Zenit) and Abdul Rahman Baba (Chelsea). Another name being mentioned is 23yo right-footed leftback Zeca who recently departed Santos and can join for free. Zeca was a target of Pereira in 2015. — Fenerbahe Global (@fbglobalcom) December 26, 2017

Согласно имеющейся информации, между боссами сине-бело-голубых и стамбульского клуба налажены хорошие контакты, что сможет поспособствовать трансферу, сообщает «Свободная пресса».

Напомним, ранее стало известно, что «Галатасарай» заинтересован в переходе 30-летнего игрока. Сам итальянский футболист принял решение перебраться из Северной столицы и продолжить карьеру в другой лиге.