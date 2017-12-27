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Политика
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Политика
Карасин: Игнорирование Киевом интересов Донбасса является дорогой в никуда
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    Карасин: Игнорирование Киевом интересов Донбасса является дорогой в никуда

    7:11  27 Декабря 2017  /обновлено: 7:11  27 Декабря 2017
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    Карасин: Игнорирование Киевом интересов Донбасса является дорогой в никуда

    Москва, 26 декабря. Игнорирование Киевом интересов жителей Донбасса является дорогой в никуда для процесса урегулирования. Об этом рассказал замминистра иностранных дел России Григорий Карасин.

    Карасин отметил, что во-первых надо выяснить, считает ли Киев Донбасс частью Украины. По его словам,  там укрепилась группа радикалов, которые предлагают «отрезать» Донбасс от Украины. По мнению Карасина, если Киев все же считает Донбасс своим, почему отказывается разговаривать со своими же гражданами?

    Как пишет «Коммерсантъ», Карасин также рекомендовал руководству Украины наладить диалог с людьми в Донбассе, чтобы достичь результатов в урегулировании конфликта.

    При этом Карасин подчеркнул, что Киев пока не высказывает идей по этому поводу.

    «Есть только «страна-агрессор», а жителей Донбасса как будто не существует», — добавил он. 

    Карасин: Игнорирование Киевом интересов Донбасса является дорогой в никуда 

    Автор: Алия Садыкова
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    #донбасс #украина #карасин
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