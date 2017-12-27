Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Три крупных города в США обвинили Пентагон в гибели невинных людей
Новости Сирии
Озвучена численность боевиков ИГ, оставшихся в Сирии и Ираке
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Озвучена численность боевиков ИГ, оставшихся в Сирии и Ираке

    7:09  27 Декабря 2017  /обновлено: 7:09  27 Декабря 2017
    538

    Озвучена численность боевиков ИГ, оставшихся в Сирии и Ираке

    Вашингтон, 27 декабря. В военном ведомстве США озвучили численность оставшихся в Сирии и Ираке боевиков запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1.

    Как заявил полковник американских сухопутных войск Райан Диллон в интервью интернет-порталу Military.com, в обеих странах, по оценкам Пентагона, находится до 1000 террористов «Исламского государства»1.

    Помимо прочего военный также заявил, что сейчас силы возглавляемой США коалиции сосредоточены на задаче пресечения попытки разрозненных групп экстремистов предпринимать какие-либо вылазки.

    Озвучена численность боевиков ИГ, оставшихся в Сирии и Ираке

    Напомним, что Россия — единственная страна, которая на законных основаниях помогает правительственным войскам в освобождении Сирии от террористов. Во многом благодаря поддержке ВКС РФ, боевики ИГ1 и других террористических организаций почти полностью уничтожены. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сирия #иг #вкс рф #игил #пентагон
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Сирия: коалиция во главе с США заключает сделки с ИГ и разрушает потенциал Дамаска

        Сирия: коалиция во главе с США заключает сделки с ИГ и разрушает потенциал Дамаска

        8:07   27 Декабря 2017
        31
        Турция приобрела у России четыре дивизиона С-400

        Турция приобрела у России четыре дивизиона С-400

        4:32   27 Декабря 2017
        362
        Сирия: боевики нарушили режим перемирия к юго-западу от Дамаска

        Сирия: боевики нарушили режим перемирия к юго-западу от Дамаска

        1:07   27 Декабря 2017
        283
        Начальник Генштаба ВС РФ рассказал, когда в Сирии ликвидируют «Джебхат ан-Нусру»

        Начальник Генштаба ВС РФ рассказал, когда в Сирии ликвидируют «Джебхат ан-Нусру»

        0:43   27 Декабря 2017
        412