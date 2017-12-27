Вашингтон, 27 декабря. В военном ведомстве США озвучили численность оставшихся в Сирии и Ираке боевиков запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1.

Как заявил полковник американских сухопутных войск Райан Диллон в интервью интернет-порталу Military.com, в обеих странах, по оценкам Пентагона, находится до 1000 террористов «Исламского государства»1.

Помимо прочего военный также заявил, что сейчас силы возглавляемой США коалиции сосредоточены на задаче пресечения попытки разрозненных групп экстремистов предпринимать какие-либо вылазки.

Напомним, что Россия — единственная страна, которая на законных основаниях помогает правительственным войскам в освобождении Сирии от террористов. Во многом благодаря поддержке ВКС РФ, боевики ИГ1 и других террористических организаций почти полностью уничтожены.

1 Организация запрещена на территории РФ.