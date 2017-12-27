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Первый спутник связи Анголы выведен на расчетную орбиту
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    Первый спутник связи Анголы выведен на расчетную орбиту

    7:15  27 Декабря 2017
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    Первый спутник связи Анголы выведен на расчетную орбиту

    Москва, 27 декабря. Представитель Роскосмоса сообщил, что первый национальный спутник связи Анголы AngoSat-1 выведен на расчетную орбиту.

    Сообщается, что спутник был выведен ракетой-носителем «Зенит-3Ф» с разгонным блоком «Фрегат», запущенной накануне с космодрома Байконур.

    «Есть отделение спутника от разгонного блока», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

    Отмечается, что спутник будет обеспечивать вещание на территорию Анголы и всего африканского континента.

    Автор: Ирина Новикова
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    #роскосмос #спутник #ангола
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