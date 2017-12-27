Первый спутник связи Анголы выведен на расчетную орбиту

Москва, 27 декабря. Представитель Роскосмоса сообщил, что первый национальный спутник связи Анголы AngoSat-1 выведен на расчетную орбиту.

Сообщается, что спутник был выведен ракетой-носителем «Зенит-3Ф» с разгонным блоком «Фрегат», запущенной накануне с космодрома Байконур.

«Есть отделение спутника от разгонного блока», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Отмечается, что спутник будет обеспечивать вещание на территорию Анголы и всего африканского континента.