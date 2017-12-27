Киев и Донецк проведут обмен пленными 27 декабря

Киев, 27 декабря. Стороны конфликта в Донбассе запланировали на среду, 27 декабря, освобождение пленных по схеме «306 бойцов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на 74 киевских военных».

Отмечается, что место проведения обмена пленными держится в строжайшем секрете из принципов безопасности.

В середине прошлого месяца представитель Киева в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук обратился к главе российского государства Владимиру Путину с просьбой содействовать проведению обмена пленными.

Путин провел переговоры с главами ДНР и ЛНР, последние поддержали идею. Стороны начали подготовку к обмену, поставив цель освободить удерживаемых до новогодних каникул.

Напомним, переговоры по данному обмену проходили трудно и в течение долгого времени. Невзирая на достигнутую в феврале 2015 года в рамках минских соглашений договоренность сторон провести обмен пленными по схеме «все на всех», удерживаемые граждане отпускались на свободу всего маленькими группами.

В течение последнего года и двух месяцев обмен и вовсе не проводился.