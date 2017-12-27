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Политика
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Украина
«Хвастовство продолжается»: Азаров обвинил Порошенко во лжи
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    «Хвастовство продолжается»: Азаров обвинил Порошенко во лжи

    7:01  27 Декабря 2017  /обновлено: 7:02  27 Декабря 2017
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    «Хвастовство продолжается»: Азаров обвинил Порошенко во лжи

    Москва, 27 декабря. Экс-премьер Украины Николай Азаров прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о росте ВВП в стране шестой год подряд.

    Как написал бывший премьер на своей странице в Facebook, нынешний украинский лидер «лжет и не краснеет». По словам Азарова, показатели Украины ничем не превосходят уровень 2013 года. Экс-премьер также подчеркнул, что до хороших результатов государству еще «топать и топать».

    Азаров также опроверг слова Порошенко о нулевой безработице. По его словам, если около 10 миллионов человек уехали из Украины «в поисках работы за кордон, то, может быть, и с безработицей все в порядке».

    Азаров обвинил Порошенко и в том, что он врет о росте валютных резервов. Политик также вспомнил слова украинского лидера что Киев является самым надежным партнером МВФ.

    По словам Азаров, хвастовство продолжается, при этом «каждый и сам может сопоставить его брехню с реальной жизнью и сделать вывод».

    Как ранее сообщал телеканал «360», бывший губернатор Одессы и экспрезидент Грузии Михаил Саакашвили в эфире программы «Большой вечер» на телеканале NewsOne сравнил Порошенко с пивом. 

    «Хвастовство продолжается»: Азаров обвинил Порошенко во лжи

    Автор: Алия Садыкова
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    #украина #порошенко #азаров
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