«Хвастовство продолжается»: Азаров обвинил Порошенко во лжи

Москва, 27 декабря. Экс-премьер Украины Николай Азаров прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о росте ВВП в стране шестой год подряд.

Как написал бывший премьер на своей странице в Facebook, нынешний украинский лидер «лжет и не краснеет». По словам Азарова, показатели Украины ничем не превосходят уровень 2013 года. Экс-премьер также подчеркнул, что до хороших результатов государству еще «топать и топать».

Азаров также опроверг слова Порошенко о нулевой безработице. По его словам, если около 10 миллионов человек уехали из Украины «в поисках работы за кордон, то, может быть, и с безработицей все в порядке».

Азаров обвинил Порошенко и в том, что он врет о росте валютных резервов. Политик также вспомнил слова украинского лидера что Киев является самым надежным партнером МВФ.

По словам Азаров, хвастовство продолжается, при этом «каждый и сам может сопоставить его брехню с реальной жизнью и сделать вывод».

Как ранее сообщал телеканал «360», бывший губернатор Одессы и экспрезидент Грузии Михаил Саакашвили в эфире программы «Большой вечер» на телеканале NewsOne сравнил Порошенко с пивом.