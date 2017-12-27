Большая часть мира далеко не с киевской хунтой, а совсем наоборот — Азаров

Москва, 27 декабря. Бывший председатель правительства Украины Николай Азаров прокомментировал на страничке в Facebook резолюцию ООН по Крыму.

«Все средства массовой дезинформации киевской хунты оповестили своих сограждан об очередной победе — принятии резолюции ООН по Крыму. Очередные реляции на тему «Весь мир с нами», — написал в социальной сети бывший украинский премьер.

При этом, как отмечает Азаров, многие «забыли сказать» о том, что «против» резолюции проголосовали 26 стран, среди которых Китай, Индия, Филиппины, а еще 76 государств, такие как Бразилия, Египет, Мексика, Таиланд, воздержались от голосования.

«Вот и получается, что большая часть мира далеко не с киевской хунтой, а совсем наоборот. И это надо учитывать», — резюмировал бывший глава украинского Кабинета министров.

Напомним, что большинством голосов Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию, которая осуждает якобы имеющие место в Крыму нарушения прав человека.

