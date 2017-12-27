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Политика
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Новости Сирии
Сирия: САА уничтожила отряд отступающих боевиков у границы с Израилем
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    Сирия: САА уничтожила отряд отступающих боевиков у границы с Израилем

    6:45  27 Декабря 2017  /обновлено: 6:46  27 Декабря 2017
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    Сирия: САА уничтожила отряд отступающих боевиков у границы с Израилем

    Дамаск, 27 декабря. Правительственная армия Сирии уничтожила отряд отступающих боевиков у границы с Израилем.

    Об этом сообщают источники в Twitter. 

    Ранее боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 получили двое суток на выполнение всех условий капитуляции. Командование Сирийской арабской армии дало боевикам «Джебхат ан-Нусры» 48 часов на выполнение всех пунктов капитуляции в районе Бейт-Джинн. «Джебхат ан-Нусра» объявила о предстоящем аресте всех боевиков-«уклонистов». 

    Сирия: САА уничтожила отряд отступающих боевиков у границы с Израилем

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алия Садыкова
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    #сирия #саа
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