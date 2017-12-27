Сирия: САА уничтожила отряд отступающих боевиков у границы с Израилем

Дамаск, 27 декабря. Правительственная армия Сирии уничтожила отряд отступающих боевиков у границы с Израилем.

Об этом сообщают источники в Twitter.

Ранее боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 получили двое суток на выполнение всех условий капитуляции. Командование Сирийской арабской армии дало боевикам «Джебхат ан-Нусры» 48 часов на выполнение всех пунктов капитуляции в районе Бейт-Джинн. «Джебхат ан-Нусра» объявила о предстоящем аресте всех боевиков-«уклонистов».

1 Организация запрещена на территории РФ.