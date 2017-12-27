Экономист сравнил рабочих на Украине с обученными обезьянами

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Киев, 27 декабря. Член Экономического дискуссионного клуба Евгений Олейников заявил о падении уровня производства на Украине.

Подробности были озвучены в ходе организованной в Киеве пресс-конференции, где экономист, не стесняясь в выражениях, сказал, что трудящиеся Украины «могут работать только на уровне обученной обезьяны».

«Мы наблюдаем превращение нашей экономики в экономику одного главенствующего сектора. Скорее всего, им станет аграрный. Частично будет продолжать функционировать добывающая промышленность, по крайней мере, первый передел и основанная на этом переработка. А вот все остальное будет постепенно сокращаться», — цитирует Олейникова «ПолитНавигатор».

По его словам, на Украине продолжается падение производства, при этом предприятия производят только готовую продукцию, а о полноценных производствах речь не идет по определению.

«Это такой небольшой кусочек китайского опыта, когда они на определенном этапе были готовы производить все, что угодно, используя дешевую рабочую силу. С той лишь разницей, что китайцы параллельно создавали структуры, которые могли перенять этот опыт и внедрить уже собственные производства. У нас же ничего подобного даже близко не наблюдается», — констатировал эксперт.

В качестве примера экономист заявил, что сегодня при поставках на Украину оборудования для тех или иных отраслей, в придачу с ним идут материалы и комплектующие.

«Это говорит о том, что мы уже сами не в состоянии обеспечить ни материалы, ни фурнитуру, ни ряд других высокотехнологичных изделий. По сути, мы можем работать только на уровне обученной обезьяны, которая знает, что надо ткнуть вот эту и эту кнопку в вот такой последовательности. Сделать полноценное изделие самостоятельно, спроектировать его с нуля, спроектировать его оснастку мы не можем», — резюмировал Евгений Олейников.

Как пояснил член Экономического дискуссионного клуба, причинами подобной ситуации стали два фактора. Это — утрата компетенции, а также переход от экономической миграции к экономической эмиграции.