Сирия: в Сети появилось видео ракетного удара по пещере боевиков в Хаме

Дамаск, 27 декабря. Видео российского ракетного удара по пещере боевиков, которая соединяется с их подземной базой на севере Хамы, появилось в Сети.

По данным Muraselon News,на кадрах видно момент, когда тяжелая российская ракета нацелилась на боевиков в городе Эль-Латамна на севере Хамы.

Как рассказывает автор видео, ракета нацелилась на пещеру, которая указывает на ее подземную базу для повстанцев в этом районе.

По данным издания, боевики в Эль-Латамне обычно использовали пещеры для хранения оружия и ракет, которые были поставлены Соединенными Штатами Америки через Саудовскую Аравию.