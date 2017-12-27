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Политика
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Политика
Сирия: в Сети появилось видео ракетного удара по пещере боевиков в Хаме
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    Сирия: в Сети появилось видео ракетного удара по пещере боевиков в Хаме

    6:39  27 Декабря 2017  /обновлено: 6:39  27 Декабря 2017
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    Сирия: в Сети появилось видео ракетного удара по пещере боевиков в Хаме

    Дамаск, 27 декабря. Видео российского ракетного удара по пещере боевиков, которая соединяется с их подземной базой на севере Хамы, появилось в Сети.

    По данным Muraselon News,на кадрах видно момент, когда тяжелая российская ракета нацелилась на боевиков в городе Эль-Латамна на севере Хамы.

    Как рассказывает автор видео, ракета нацелилась на пещеру, которая указывает на ее подземную базу для повстанцев в этом районе.

    По данным издания, боевики в Эль-Латамне обычно использовали пещеры для хранения оружия и ракет, которые были поставлены Соединенными Штатами Америки через Саудовскую Аравию.

     

    Автор: Алия Садыкова
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    #сирия #вкс рф
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