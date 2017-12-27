Сирия: правительственные войска уничтожают террористов на юго-востоке Идлиба

Дамаск, 27 декабря. Сирийские правительственные войска атакуют террористов в юго-восточной части провинции Идлиб.

Сообщается, что в наступлении регулярной армии также принимают участие «Силы Тигра».

Перед сирийскими войсками поставлена задача восстановить контроль над большим числом зон. Отмечается, что им уже удалось выбить террористов с вершины Тал Аль-Асвад, находящейся неподалеку от города Ум Харитен. В ходе операции САА столкнулась с сильным сопротивлением со стороны джихадистов, говорится в материале Almasdar.

Ранее портал URA.ru сообщал, что после атаки боевиков на российский пост в Идлибе в руки правительственных войск попало оружие, которым пользовались члены террористической группировки.