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Политика
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Сирия: правительственные войска уничтожают террористов на юго-востоке Идлиба
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    Сирия: правительственные войска уничтожают террористов на юго-востоке Идлиба

    7:00  27 Декабря 2017
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    Сирия: правительственные войска уничтожают террористов на юго-востоке Идлиба

    Дамаск, 27 декабря. Сирийские правительственные войска атакуют террористов в юго-восточной части провинции Идлиб.

    Сообщается, что в наступлении регулярной армии также принимают участие «Силы Тигра».

    Перед сирийскими войсками поставлена задача восстановить контроль над большим числом зон. Отмечается, что им уже удалось выбить террористов с вершины Тал Аль-Асвад, находящейся неподалеку от города Ум Харитен. В ходе операции САА столкнулась с сильным сопротивлением со стороны джихадистов, говорится в материале Almasdar.

    Ранее портал URA.ru сообщал, что после атаки боевиков на российский пост в Идлибе в руки правительственных войск попало оружие, которым пользовались члены террористической группировки.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #саа #идлиб
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